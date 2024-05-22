 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 25 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال أسبوع

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أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي
نيويورك- قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، قتلت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية، في محافظتي جنين وطولكرم خلال أسبوع واحد.اضافة اعلان
وقال تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، استشهد 489 فلسطينيًا، من بينهم 117 طفلاً، وأصيب أكثر من 5000 فلسطيني، من بينهم حوالي 790 طفلًا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
واضاف انه من بين هؤلاء 472 شخصًا قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، و10 على يد المستوطنين الإسرائيليين، وسبعة لا يزال من غير المعروف ما إذا كان الجناة جنودًا إسرائيليين أم مستوطنين.
وأضاف، التقرير ان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قام خلال الاسبوع الماضي، بتوثيق حوالي 120 عملية تفتيش واعتقال، أكثر من ثلثها في محافظة الخليل، مما أدى إلى اعتقال ما لا يقل عن 90 فلسطينيا. - (بترا)
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