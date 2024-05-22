استشهاد 25 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال أسبوع

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نيويورك- قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، قتلت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية، في محافظتي جنين وطولكرم خلال أسبوع واحد.وقال تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، استشهد 489 فلسطينيًا، من بينهم 117 طفلاً، وأصيب أكثر من 5000 فلسطيني، من بينهم حوالي 790 طفلًا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.واضاف انه من بين هؤلاء 472 شخصًا قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، و10 على يد المستوطنين الإسرائيليين، وسبعة لا يزال من غير المعروف ما إذا كان الجناة جنودًا إسرائيليين أم مستوطنين.وأضاف، التقرير ان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قام خلال الاسبوع الماضي، بتوثيق حوالي 120 عملية تفتيش واعتقال، أكثر من ثلثها في محافظة الخليل، مما أدى إلى اعتقال ما لا يقل عن 90 فلسطينيا. - (بترا)