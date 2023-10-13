الجمعة 13 تشرين الأول 2023
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استشهاد 447 طفلا فلسطينيا في غزة حتى الآن وفق اليونيسف

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أطفال غزة

اكدت اليونسيف مقتل 447 طفلا فلسطينيا في غزة حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك تقارير بأن العدد قابل للارتفاع.اضافة اعلان
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