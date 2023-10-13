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الجمعة 13 تشرين الأول 2023
12:24 م
استشهاد 447 طفلا فلسطينيا في غزة حتى الآن وفق اليونيسف
أطفال غزة
اكدت اليونسيف مقتل 447 طفلا فلسطينيا في غزة حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك تقارير بأن العدد قابل للارتفاع.
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