الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 56 فلسطينيا بعد ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر في قطاع غزة

65f45b44e1076
آثار دماء في مستودع ومركز توزيع تابع لوكالة أونروا في رفح بعد استهداف إسرائيلي، 13 آذار/مارس 2024. (أ ف ب)

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر فبي مراكز توزيع المساعدات على الفلسطينين خلال الساعات الـ 48 الماضية، أسفرت عن استشهاد 56 فلسطينيا وإصابة أكثر من 300 شخصا.

اضافة اعلان


وأوضح مكتب المكتب الإعلامي لحكومة قطاع غزة أن قوات الاحتلال قصفت مركزا لتوزيع المساعدات تابعا لأونروا في رفح راح ضحيته 5 شهداء، واستشهد مواطنين اثنين يعملان في تقديم المساعدات بقصف استهدف مركبتهما في محافظة رفح.


وقصف الاحتلال الإسرائيلي مركزا آخرا لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى راح ضحيته 8 شهداء، و استشهد 11 فلسطينيا ليلة الثلاثاء والأربعاء الماضين، بالإضافة إلى استشهاد 30 آخرين الليلة الماضية ممن كانوا ينتظرون وصول المساعدات على دوار الكويت بمحافظة غزة.


وصل من أصل 30 شهيدا، 23 جثمانا فقط غلى المستشفيات، وبقي أكثر من 10 شهداء ملقاة جثامينهم على الأرض ويمنع الاحتلال وصول أي أحد إليهم، ويقوم بإطلاق النار على كل من يقترب منهم.


وحملت حكومة غزة الإدارة الأميريكية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة عن جريمة الإبادة الجماعية، وحملتهم مسؤولية حرب التجويع والمجاعة التي تتعمّق بشكل أكبر في قطاع غزة.


وطالبت كل دول العالم الحر بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشتها ضد الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 110 آلاف فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل.


وشددت حكومة غزة أيضا على المطالبة بوقف المجاعة فورا قبل فوات الأوان، وفتح المعابر البرية وإدخال مئات الآلاف من أطنان المساعدات المتكدسة عبر المعابر البرية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1-1692176

البيت الأبيض: لم نر خطة من إسرائيل لحماية المدنيين برفح

منذ23 ساعة
1710429136863

23 شهيدا بقصف الاحتلال مخيمي النصيرات والشاطئ بغزة

منذ24 ساعة
e1ea8460-e145-11ee-aad8-1babd414add7-file-1710340075424-823506085

جرحى بقصف إسرائيلي استهدف أكبر مستودعات الأونروا في رفح

13 آذار 2024
53364440-c4c9-11ee-84d4-fd24c3e05e61-file-1707207945832-357136097

نتنياهو يصر على عملية برية عسكرية في رفح

13 آذار 2024
اقرأ أيضا
184964

ساندرز: "إسرائيل" تنتهك القانون الأميركي وتعطل دخول المساعدات

منذ 41 دقيقة
LYNXNPEK2E0CA_L

مسؤول إسرائيلي: جيشنا لديه نقص بالمعدات العسكرية

منذ 45 دقيقة
doc-33zr2n4-1704517649

إعلام عبري: الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض عقوبات على مستوطنين

منذ1 ساعة
قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة

الاحتلال يقتحم عدة مدن في الضفة

منذ15 ساعة
ضربات أميركية بريطانية جديدة ضد الحوثيين في اليمن

غارات أميركية بريطانية على مواقع للحوثيين في اليمن

منذ15 ساعة
اليمن

هيئة بحرية: تقرير عن حادث جنوب غربي الحديدة باليمن

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
15 copy

خلال أزمة رمضان

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy
 
 