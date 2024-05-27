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الإثنين 27 أيار 2024
10:13 م
استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لرفح
استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لرفح
استشهد 7 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في منطقة عريبة شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقصفت قوات الاحتلال بالقذائف المدفعية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة-بترا)
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الاحتلال
غزة
رفح
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