استشهاد 72 صحفيا فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

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أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن استشهاد 72 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.وأوضحت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة، اليوم السبت، أنه باستشهاد الزملاء الثلاثة دكتور الإعلام في جامعات غزة أدهم حسونة والمصور الصحفي عبد الله درويش والمصور منتصر الصواف، وصل عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 72 زميلا وزميلة منذ بداية العدوان.وأوضح رئيس لجنة الحريات محمد اللحام أن صعوبة الرصد والتوثيق لا تزال عائقا كبيرا بسبب استمرارية وكثافة العدوان الإسرائيلي، حيث أشارت بعض الجهات مثلا لوجود الصحفية آلاء الحسنات على قيد الحياة بينما لم يتسن للجنة الحريات التأكد من ذلك، وسبق ان أثير الجدل حول استشهاد الزميلة سلام ميمة بين نفي وتأكيد استمر لأيام إلى أن تم تأكيد خبر استشهادها.وأضاف اللحام أن هناك صحفيين هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد لم يتأكد مصيرهما حتى اللحظة، وذلك منذ انقطاع الاتصال بهما منذ اليوم الأول للعدوان على غزة.