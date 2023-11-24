استطلاع: حزب الليكود الحاكم يفقد نحو نصف قوته الانتخابية

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أفاد استطلاع لصحيفة معاريف الإسرائيلية بأن حزب الليكود الحاكم يفقد نحو نصف قوته الانتخابية، وسيحصل على 18 مقعدا لو أجريت الانتخابات اليوم.كما جاء في الاستطلاع أن حزب الصهيونية الدينية، بقيادة بتسلئيل سموتريتش، سيخفق في اجتياز العتبة الانتخابية لو جرت الانتخابات اليوم.وذكرت معاريف أن أحزاب الائتلاف الحاكم بإسرائيل تفقد أغلبيتها الانتخابية، وستحصل على 41 مقعدا لو جرت انتخابات، في حين أن أحزاب المعارضة في إسرائيل ستحقق أغلبية نيابية وستحصل على 79 مقعدا في حال إجراء انتخابات مبكرة.وجاء في الاستطلاع أن 52% يرون أن بيني غانتس الأنسب لتولي رئاسة الحكومة في إسرائيل، مقابل 27% يرون أن نتنياهو الأنسب.