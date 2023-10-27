الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استطلاع رأي: 65% من الإسرائيليين يؤيدون اجتياح غزة

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استطلاع رأي لصحيفة معاريف بشأن العملية البرية في غزة والوضع السياسي في إسرائيل

استطلاع رأي لصحيفة معاريف بشأن العملية البرية في غزة والوضع السياسي في إسرائيل:
65% من الإسرائيليين يؤيدون شن هجوم بري واسع النطاق في قطاع غزة.اضافة اعلان
49% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب التروي قليلا قبل شن العملية البرية.
49% يقولون إن بيني غانتس هو المناسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية بينما يقول 28% إن بنيامين نتنياهو هو المناسب.
تراجع قوة حزب الليكود الحاكم إلى 19 مقعدا فقط من أصل 120 وزيادة قوة معسكر غانتس إلى 36 مقعدا.
تعاظم قوة الأحزاب المنضوية تحت المعارضة الإسرائيلية في الكنيست إلى 77 مقعدا من أصل 120.
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