استطلاع: غالبية مؤيدي بايدن بانتخابات 2020 يرونه غير مؤهل لولاية ثانية

اضافة اعلان

الولايات المتحدة- تشكل المخاوف الواسعة بين الناخبين الأميركيين بشأن عمر الرئيس جو بايدن تهديدًا عميقًا لمحاولته إعادة انتخابه، حيث يقول غالبية الناخبين الذين دعموه في عام 2020 الآن إنه أكبر من أن يقود البلاد بفعالية، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية "سيينا".وأشار الاستطلاع إلى تحول جوهري في كيفية رؤية الناخبين الذين دعموا بايدن قبل أربع سنوات. وقال 61 % إنهم يعتقدون أنه "كبير في السن" بحيث لا يمكن أن يكون رئيساً فعالاً.وكانت نسبة كبيرة من الناس أكثر قلقًا فقد قال 19 % ممن صوتوا لصالح بايدن في عام 2020، و13 % ممن قالوا إنهم سيدعمونه في تشرين الثاني (نوفمبر)، إن عمر الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا يمثل مشكلة كبيرة لدرجة أنه لم يعد قادرًا على التعامل مع المهمة.وتمتد الشكوك بشأن عمر بايدن عبر مختلف الأطياف الكبار والشباب والنساء والرجال والسود واللاتينيين وحاملي الشهادات، ما يؤكد فشل الرئيس في تبديد المخاوف داخل حزبه ونجاح هجمات الجمهوريين التي تصوره على أنه خرف.وقال 73 % من جميع الناخبين المسجلين إنه أكبر من أن يكون فعالاً، وأعرب 45 % عن اعتقادهم بأنه لا يستطيع القيام بهذه المهمة.ويبدو أن هذا القلق، الذي ظهر منذ فترة طويلة في استطلاعات الرأي وفي المحادثات الهادئة مع المسؤولين الديمقراطيين، يتزايد مع تحرك بايدن نحو الفوز بترشيح حزبه رسميًا.وتم إجراء الاستطلاع بعد أكثر من أسبوعين من تكثيف التدقيق في عمره في أوائل شباط (فبراير)، عندما وصفه مستشار خاص في تقرير له بأنه "رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة" و"قدرات متضائلة كلما تقدم في السن".وتشير استطلاعات الرأي السابقة إلى أن تحفظات الناخبين بشأن عمر بايدن زادت بمرور الوقت. وفي ست ولايات حاسمة تم استطلاعها في تشرين الأول (أكتوبر)، قال 55 % ممن صوتوا لصالحه في عام 2020، إنهم يعتقدون أنه أكبر من أن يكون رئيسًا فعالًا، وهي زيادة حادة عن 16 % من الديمقراطيين الذين شاركوا هذا القلق في الولايات المتأرجحة في عام 2020. -(وكالات)