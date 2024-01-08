الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استطلاع: 64% من الإسرائيليين غير راضين عن نتنياهو في العدوان على غزة

مظاهرات إسرائيلية بالقدس المحتلة تطالب نتنياهو بالاستقالة
مظاهرات إسرائيلية بالقدس المحتلة تطالب نتنياهو بالاستقالة

أظهر استطلاع أجراه معهد "كانتار" الإسرائيلي لصالح هيئة البث الرسمية، الأحد، أنّ 64 بالمائة من الإسرائيليين غير راضين عن أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن العدوان الجاري في قطاع غزة.اضافة اعلان
وأشار الاستطلاع، الذي شارك فيه 600 إسرائيلي، إلى أن 64 بالمائة من الإسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو بالحرب، في حين أنّ 50 بالمائة منهم غير راضين تمامًا عن أدائه.
وأعرب 63 بالمائة عن رضاهم عن أداء وزير الدفاع يوآف غالانت خلال العدوان المتواصل على غزة. وبحسب الاستطلاع، فإنّ 25 بالمائة من الإسرائيليين فقط يرون أنّ نتنياهو ملائم لمنصب رئيس الوزراء.
وأشار استطلاع هيئة البث إلى أنه في حال أجريت الانتخابات فورا، فإنّ حزب الليكود برئاسة نتنياهو لن يحصل على أكثر من 20 مقعدًا، مقارنة بـ33 مقعدًا خلال الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وحسب الاستطلاع، سيحصل رئيس حزب "هماحنيه همملختي" (المعسكر الرسمي) بني غانتس، على 33 مقعدًا، في حال أجريت الانتخابات على الفور، مقارنة بـ12 مقعدًا حصل عليها المعسكر في انتخابات 2022، وفق الاستطلاع.

والجمعة، بيّن استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة "معاريف" العبرية أن 48 بالمائة من الإسرائيليين يفضلون غانتس في رئاسة الحكومة على نتنياهو، الذي حصل على تأييد 34 بالمائة من المستطلعة آراؤهم، فيما لم يملك باقي المشاركين رأيا محددا.
ولا تلوح بالأفق إمكانية إجراء انتخابات برلمانية في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن تقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمالية العودة لصناديق الاقتراع بعد الحرب.
ويتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيًا في كافة أنحاء إسرائيل، للمطالبة باستقالة الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة.

كما تعرض نتنياهو، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لانتقادات كثيرة على لسان المعارضة ومسؤولين وعسكريين سابقين، اتهموه بالفشل في إدارة الحكومة والحرب على قطاع غزة.
وفي وقت تتعالى فيه الأصوات الإقليمية والدولية الرافضة خطط إسرائيل لتهجير أهالي غزة، تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية، التي تفاقم معاناة سكان القطاع، فيستمر القصف الإسرائيلي الجوي والبري مستهدفاً خصوصاً أماكن النزوح والإيواء، فيما تتصدى المقاومة الفلسطينية للقوات الإسرائيلية في مختلف محاور التقدم، وخلف خطوط جيش الاحتلال.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 قتيلا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الشهيد جمال الزبدة

ترك "ناسا" من أجل تطوير صواريخ "حماس".. من هو الشهيد جمال الزبدة؟

منذ 5 دقيقة
1200x675_cmsv2_1bc57311-6d23-566d-bb77-04d4805c8ed0-7994890

بلينكن: لا يمكن أن أتخيل الفظاعة التي واجهها وائل الدحدوح

منذ 59 دقيقة
شركة شحن نرويجية تعلن تعليق عمليات النقل عبر البحر الأحمر

رابع أكبر شركة شحن في العالم توقف عملياتها نحو "إسرائيل"

منذ1 ساعة
قتيل من جيش الاحتلال

الإعلام العبري: رسميا الجيش يبدأ المرحلة الثالثة من الحرب

منذ2 ساعة
659b1d1282a06

"إنقاذ الطفولة": معظم العمليات الجراحية التي أجريت لأطفال غزة تمت دون تخدير

منذ3 ساعة
إصابات في جيش الاحتلال الإسرائيلي

"يديعوت أحرونوت" تكشف خسائر قياسية للاحتلال جراء الحرب

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

بوصلتنا غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

4 تقييمات سياسية حساسة

ماهر أبو طير |اليوم

لا يرون.. لا يسمعون.. لا يتكلمون

جهاد المنسي |اليوم

الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

نضال منصور |اليوم

نظرة في العمق

يعقوب ناصر الدين |اليوم

قضيتان جامعتان.. هوية الدولة وميليشيات التهريب

سميح المعايطة |اليوم

تلك الحرب الضرورية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات | منذ7 ساعة
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات | منذ7 ساعة
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
1704383986608287300

العراق بعد "المحادثات الخضراء" في "كوب 28"

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
 