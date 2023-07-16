الأحد 16 تموز 2023
النسخة المطبوعة

استعداداً لدورته الــ 21.. نادي دبي للصحافة يعلن فتح باب التسجيل لمنتدى الإعلام العربي 2023

الدكتورة ميثاء بوحميد
الدكتورة ميثاء بوحميد
أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة لـ "منتدى الإعلام العربي"، عن فتح باب التسجيل لحضور فعاليات الدورة الـــ 21 والمشاركة في نقاشاته التي ستغطي أبرز الموضوعات والقضايا الإعلامية وأهم التطورات التي يشهدها هذا القطاع على امتداد المنطقة العربية، مع التركيز على استشراف مستقبل الإعلام العربي وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال مواكبة المتغيرات ومواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الإعلام حول العالم.اضافة اعلان

وفي هذا الإطار أكدت اللجنة التنظيمية ممثلة بنادي دبي للصحافة أن حضور المنتدى هذا العام سيكون حصرياً من خلال التسجيل المُسبق واعتباراً من اليوم (17 يوليو الجاري)، في حين سيتم إغلاق باب التسجيل في الأول من شهر سبتمبر المقبل، وشددت على أنه لن يكون هناك تسجيل للحضور خلال أيام المنتدى، في حين سيقتصر التسجيل للحضور ضمن الفترة المحددة من خلال الموقع الالكتروني للنادي، وعبر الرابطdpc.org.ae ، وذلك حتى إغلاق باب التسجيل، ودعت جميع المهتمين بالحضور والمشاركة في مناقشات المنتدى، والذي يُعد المنصة الأهم لمناقشة واقع ومستقبل الإعلام في العالم العربي، إلى المبادرة بالتسجيل المسبق، حيث لن يكون هناك استثناءات عقب إغلاق باب التسجيل، بما يعين اللجنة المنظمة للمنتدى على الإعداد للحدث بصورة نموذجية لدورته المقبلة.

تحقيق المرونة في التسجيل


وفي هذه المناسبة أوضحت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، أن اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي أقرت هذا العام جملة من القرارات المتعلقة بترتيب آليات الحضور بالنسبة للمشاركين بما يضمن إخراج الحدث على أكمل وجه من التنظيم، وسعياً لتحقيق المرونة بالحضور والتسجيل لجميع المشاركين، نظراً لضخامة الحدث والأعداد الكبيرة من المشاركين من داخل دولة الإمارات ومختلف البلدان العربية، والذين يناهز عددهم سنوياً الثلاثة آلاف مشارك، ما يستوجب الإعداد بصورة مبكرة لاستقبال ضيوف المنتدى والمشاركين فيه من الحضور بشكل يليق بمكانة الحدث كأكبر تجمع من نوعه في العالم العربي.

وحول مضمون المنتدى هذا العام، قالت بوحميد أن الحدث الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبمشاركة إقليمية ودولية وحضور بارز من صناع الإعلام والقادة ورواد الفكر، والخبراء والمختصين بقطاع الإعلام من مختلف دول العالم، سيتبنى في هذه الدورة ومن خلال عدة مسارات تسريع وتيرة تطور قطاع الإعلام العربي، وسيضع لتحقيق هذه الغاية العديد من المواضيع على طاولة النقاش، وفي مقدمتها: الذكاء الاصطناعي وانعكاسه على قطاع الإعلام العربي، والتقنيات المبتكرة، وصناعة المحتوى العربي، بالإضافة إلى أبرز التوجهات المستقبلية في قطاع الإعلام.

وأضافت بوحميد: نعمل برؤية محمد بن راشد لترسيخ مكانة دبي كعاصمة لاستشراف مستقبل الإعلام في المنطقة، مؤكدة استمرار نادي دبي للصحافة بجهوده المؤثرة والحيوية في صياغة المشهد الإعلامي العربي ومواكبة المتغيرات التي يشهدها عالمياً، مستندة بذلك على عقود من العمل المتواصل على استضافة الفعاليات والانشطة والبرامج الإعلامية التي تستشرف المستقبل.

ويتزامن مع منتدى الإعلام العربي الـ21، المُقرر عقد أعماله على مدار يومي 26-27 سبتمبر 2023، حفل إعلان الفائزين ضمن مختلف فئات "جائزة الإعلام العربي" وتكريمهم، ضمن الحفل السنوي الذي تحرص الأمانة العامة للجائزة على اقامته منذ انطلاقها قبل أكثر من عقدين من الزمان، تأكيداً لمكانتها كأبرز محفل للاحتفاء بالتميز الإعلامي في العالم العربي.

يُذكر أن "منتدى الإعلام العربي" قد واكب على مدار أكثر من عقدين من الزمان أهم القضايا والتطورات التي شهدتها المنطقة والعالم، واستعرض من خلال نقاشاته المتعمقة دور الإعلام وتأثيره في تلك التطورات وتأثره بتداعياتها، بمشاركة نخب الساسة والمسؤولين الحكوميين على مستوى العالم العربي، وصناع الإعلام في العالم العربي وقيادات المؤسسات الصحافية وأبرز الكُّتاب والمفكرين العرب، ما يعكس حجم التقدير الذي يحظى به المنتدى كحدث يسعى لتعزيز دور الإعلام في دعم تقدُّم المنطقة وازدهارها.

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