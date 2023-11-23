الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استعداد إسرائيلي لزيادة مدة الهدنة

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استعداد إسرائيلي لزيادة مدة الهدنة

قال عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر أرييه درعي إنهم مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام.
وأضاف أنهم صادقوا على الإفراج عن 300 سجين فلسطيني أملا في إعادة 100 محتجز إسرائيلي.اضافة اعلان
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