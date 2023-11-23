استعداد إسرائيلي لزيادة مدة الهدنة

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قال عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر أرييه درعي إنهم مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام.وأضاف أنهم صادقوا على الإفراج عن 300 سجين فلسطيني أملا في إعادة 100 محتجز إسرائيلي.