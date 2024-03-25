استقالة وزير من حكومة الطوارئ الإسرائيلية

أعلن الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، بسبب عدم ضمه إلى مجلس الحرب.



وقال ساعر في مؤتمر صحفي إنه "لن يستطيع تحمل المسؤولية طالما لا يمتلك تأثيرا على القرارات"، مشيرا إلى أن مركز ثقل الحرب انتقل من الكابينيت الأمني الى كابينيت الحرب المصغر ".

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ولفت إلى أن القرارات المهمة تتخذ في كابينيت الحرب، بينما يكتفي الكابينيت الموسع بمناقشة القضايا العامة.



وأعلن ساعر قبل اسبوعين إنهاء شراكته السياسية مع حزب "كحول لافان" الذي يرأسه الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، وحل "تحالف معسكر الدولة"، داعيا إلى الانضمام لمجلس الحرب ككتلة مستقلة.