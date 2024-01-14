استمرار العدوان على غزة يعمق الخلافات والشرخ داخل الكيان المحتل

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القدس المحتلة - على وقع احتجاجات تتنامى يوما بعد يوم، وغضب من قبل جمهور الكيان المحتل، ووسط عدوان على غزة لم يحقق أي من أهدافه أجمعت القراءات والدراسات لمراكز الأبحاث أن استمراره يعيد إلى الواجهة الخلافات والصراعات الداخلية، ويعمق الشرخ داخل المجتمع الصهيوني.ويقول محللون يتضح راهنا أن عجلة الحياة للصهاينة توقفت عند "طوفان الأقصى" التي تعتبر محطة فارقة في مستقبل العلاقات الداخلية بين المحتلين وتشكل نقطة تحول بالصراع مع الفلسطينيين.وبحسب محللين فإن عملية "طوفان الاقصى" أظهرت إلى السطح الشرخ المجتمعي الكبير وزيف الوحدة المصطنعة بين المحتلين التي تجلت عند بدء العدوان، والذي سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتأطيره عبر الترويج أن "إسرائيل تخوض حربا وجودية"، داعيا إلى الترفع عن الخلافات الداخلية والوحدة التي ما لبث أن تصدعت بعد الفشل في تحرير جميع المحتجزين وعدم تحقيق أي من أهداف العدوان.يأتي ذلك على وقع تظاهر الآلاف في مناطق مختلفة من دولة الاحتلال أمس وأول من أمس، مطالبين بإنهاء الحرب وإطلاق المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عشية مرور 100 يوم على احتجازهم.وحملت الحشود لافتة ضخمة كتبت عليها عبارة "والعالم يبقى صامتا"، وهتفوا بضرورة إطلاق سراح الرهائن "الآن، الآن، الآن"، ولوح آخرون بلافتات كتب على بعضها "الانتقام ليس نصرا" و"لا للاحتلال".وفي موقع الاحتجاج في تل أبيب قال إيدان بيغيرانو (47 عاما) "سنستمر في المجيء إلى هنا كل أسبوع حتى إطلاق سراح الجميع".ويقول نتان راز أحد الناشطين "اليوم التالي للحرب الذي ما يزال بعيدا على ما يبدو يجب أن يبحث في مستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتسوية الصراع من خلال حلول سياسية، لكنه أيضا يقول إنه "يجب البحث في مجمل العلاقات بين الإسرائيليين أنفسهم، وأيضا العلاقات مع المواطنين العرب في إسرائيل الذين يتم التعامل معهم بموجب أنظمة الطوارئ".وإلى جانب السجال في الكيان بشأن التباين تجاه أهداف الحرب وإمكانية تحقيقها والانقسام بشأن صفقة تبادل الأسرى وملف المحتجزين، نبه راز إلى أن الخلافات الإسرائيلية الداخلية طفت على السطح مجددا مع إطالة أمد الحرب، حيث عادت قضايا الحوكمة والتشريعات الدينية والتوراتية والتعديلات على الجهاز القضائي وتقويض صلاحيات المحكمة العليا ومحاكمة نتنياهو بملفات الفساد.وفي قراءة بشأن مراحل الحرب على غزة وكيف وظفها نتنياهو لمصالحه الشخصية السياسية واستغلالها من قبل أحزاب اليمين المتطرف للحفاظ على الائتلاف الحكومي على حساب تعميق الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي، يقول الدكتور إساف ديفيد، وهو رئيس قسم إسرائيل في الشرق الأوسط بمعهد "فان لير" بالقدس إن "حكومة نتنياهو ذهبت إلى حرب. لا خيار أمام حماس".واستعرض الدكتور ديفيد وهو أحد مؤسسي منتدى التفكير الإقليمي، في تقدير موقف، كيف وظفت حكومة نتنياهو الحرب بمختلف مراحلها القتالية تحت مسميات مختلفة من أجل متانة الائتلاف وخدمة مشروع اليمين المتطرف.ولفت إلى أن حكومة نتنياهو التي خرجت إلى الحرب على مضض، رأت بمراحل القتال وسيلة لخدمة أهدافها ومشاريعها سواء داخل المجتمع الصهيوني أو حتى مع الفلسطينيين.ومن وجهة نظر الباحث الصهيوني، فإن حكومة نتنياهو تخوض الحرب على ظهر المحتجزين الإسرائيليين والفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، وكل ذلك لمنع تفكيك الحكومة.وأشار إلى أن نتنياهو، وفي ظل عدم تحقيق أي من أهداف الحرب، يسعى بالمرحلة الثالثة من القتال للحفاظ على متانة معسكر اليمين للبقاء بالسلطة في حال أجريت انتخابات مبكرة، حتى ولو كان ذلك على حساب تعميق الشرخ بالمجتمع الصهيوني.وبخصوص التطورات والتغييرات التي قد تطرأ على المشهد السياسي، يعتقد ديفيد أن حكومة الطوارئ التي تشكلت أصلا من أجل دعم الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة، قد لا تصمد طويلا بسبب ائتلاف اليمين المتطرف.ونبه ديفيد إلى وجود بداية تصدع حتى في إجماع الكيان على الحرب، مستذكرا الأصوات التي تتعالى وتصاعد الاحتجاجات في وجه ائتلاف أحزاب اليمين الذي يصر على إرسال الجنود والضباط للقتال بغية أهداف بعيدة المنال حددتها لهم حكومة منقسمة ومتضاربة وغير متجانسة، والتي أوصلت المجتمع الصهيوني إلى كارثة غير مسبوقة.اليمين المتطرف الذي يهيمن على المشهد السياسي والحزبي بالكيان، يقول ديفيد "لا يفهم إلا القوة، ولا يعرف كيف يتحدث مع خصومه وأعدائه سواء اليهود أو الفلسطينيون إلا بالقوة، وحوّل إسرائيل تدريجيا إلى دولة مجنونة، دون أدنى تفكير باليوم التالي للحرب، وكل أمله بقاء 200 ألف فلسطيني في غزة عوضا عن 2.2 مليون".ومع استمرار الحرب على غزة والنتائج المرحلية والوقائع على الأرض، يقول الكاتب الصهيوني مناحيم كلاين إن "حكومة الاحتلال تضع بيديها حماس في قيادة الشعب الفلسطيني"، فأي "أي جهة ستأتي للسيطرة على قطاع غزة أو إعادة تأهيله، ستكون مطالبة على الأقل بالحصول على موافقة حماس، وربما أيضا مشاركتها بشكل ما في الحكومة".وعلى الصعيد الأمني في الكيان، وصف الباحث بالأمن القومي والاستخبارات والصراع العربي الصهيوني، المحاضر في جامعة حيفا البروفيسور أوري بار-سوف، "طوفان الأقصى بالزلزال" ويجزم أنه أهم حدث في تاريخ إسرائيل منذ حرب الأيام الستة في أيار (مايو) 1967.يقول بار-سوف في تقدير موقف نشره في صحيفة "هآرتس" إن "طوفان الأقصى والحرب نقطة تحول في العديد من المجالات، وأحد أهمها هو مفهوم الأمن القومي، وقد تجلى فشل المفهوم الحالي بشكل واضح في نتائج هجوم حماس"، مضيفا "نعود هنا إلى النقطة الرئيسية، لقد أفلس المفهوم الأمني الإسرائيلي والتفوق العسكري الذي استمر لمدة 75 عاما".-(وكالات)