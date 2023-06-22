استنفاد الخيارات وعودة الاحتلال "للاغتيالات الجوية"

نادية سعد الدين

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عمان - على وقع احتشاد الفلسطينيين اليوم بالمسجد الأقصى المبارك لحمايته؛ يؤشر عودة الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الاغتيالات "الجوية"، بعد تركها منذ 17 عاما، إلى استنفاذ خياراته التي فشلت ميدانيا في قمع الشعب الفلسطيني، صوب اتباع سياسة جديدة في الضفة الغربية، مما ينذر بمزيد من التصعيد والصدام الدموي مع الفلسطينيين.وفي حين يتقاطر الفلسطينيون اليوم "للنفير العام والاحتشاد بالأقصى" للدفاع عنه ضد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه؛ فإن حكومة الاحتلال اليمينية تدرس تنفيذ سياسة جديدة في الضفة الغربية، بعدما وجدت في أسلوب الاغتيال من الجو، الذي اعتمدته في جريمتها الأخيرة حينما أطلقت مسيرة صاروخا تجاه مركبة مما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين، أحد الخيارات المتاحة التي أوصت بها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.ومن الملاحظ لجوء الاحتلال إلى تفعيل سياسة الاغتيالات من الجو، لأول مرة منذ العام 2006، بناء على توصية الدوائر العسكرية والأمنية الإسرائيلية التي توصلت إلى استنتاج بعدم جدوى المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية، ومنها جرائم المستوطنين التي تتم بتحريض من حكومة الاحتلال، أسوة بما حدث في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، والتي وصفتها الأمم المتحدة "بالأعمال الإرهابية".ويبدو أن المناقشات الأمنية داخل مؤسسة الاحتلال قد خلصت إلى ضرورة تصعيد الجيش الإسرائيلي واستخدام الجو لاستهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما في جنين ونابلس بالمرحلة الأولى، وسط خلاف ما يزال قائما حول شن عملية عسكرية واسعة أكثر وقعا ودموية ضد الفلسطينيين، وفق موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.ويمارس بعض وزراء في حكومة الاحتلال، مثل "ايتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش"، وأعضاء "الكنيست" من اليمين المتطرف الضغوط على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للشروع في عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية، وسط غياب إجماع واسع في الجيش الإسرائيلي بشأنها، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.وتخشى أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية فتح جبهات مقاومة أخرى عند الانتقال إلى عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، بما في ذلك اجتياح واسع لجنين، مما دفع المستوى السياسي الإسرائيلي لتغيير قواعد اللعبة ضد المقاومة الفلسطينية في جنين عبر تعزيز الأجواء بطائرات بدون طيار استعدادا للتدهور الأمني المرشح للتصعيد.وفي الأثناء؛ انطلقت الدعوات الفلسطينية لضرورة "شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك لإحياء "الفجر العظيم" اليوم، والاعتكاف طيلة الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، لحمايته من مخططات التقسيم"، ومواجهة مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود "عميت هليفي" لتقسيم المسجد الأقصى المبارك.ودعا الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، أبناء الشعب الفلسطيني إلى التواجد والرباط في باحات المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال، مؤكدا أن الفلسطيني يرى في استهداف الاحتلال للمسجد الأقصى حالة من التحدي لأنه يريد أن يثبت حقه فيه من خلال الرباط المستمر في باحاته.وقال حمادة إن الشعب الفلسطيني مستمر بالدفاع عن المسجد المبارك، ضد مساعي حكومة الاحتلال اليمينية لتنفيذ مخطط التقسيم المكاني، مبينا أن جميع انتهاكات الاحتلال بحقه هي تجاوز للخطوط الحمراء.في حين توالت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بعودة الاحتلال لسياسة الاغتيالات الجوية؛ إذ أكد الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أن عودة الاحتلال الصهيوني لسياسة الاغتيالات بالطائرات في جنين لن تنجح في كسر المقاومة أو إخماد ثورة الشعب الفلسطيني، وما لدى المقاومة في الضفة من أوراق قوة تمكنها من تدفيع العدو ثمن جرائمه.وشدد القانوع، في تصريح له أمس، على أن العدو الصهيوني سيدفع ثمن جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني؛ معتبرا أن جيش الاحتلال أصبح عاجزا عن مواجهة الغضب الفلسطيني العارم في ميدان المعركة، داعيا إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه.وبالمثل؛ أكد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية، جمال عبيد، أهمية إقرار إستراتيجية وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار "تغيير قواعد الاشتباك مع العدو الصهيوني والمستوطنين".وشدد على أن اعتداءات المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال وتصعيد وتيرة الاجتياحات والاغتيالات لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا الإصرار على المقاومة بكل الطرق والوسائل حتى إنهاء الاحتلال عن أرض فلسطين.وحمل عبيد المجتمع الدولي العاجز المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لمسلسل الدم الذي سيهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها .من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، جرائم اليمين المتطرف، ومستوطنيه ضد الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.وأعتدى مستوطنون أمس على بلدة سنجل وأطلقوا نيران حية مباشرة على سكانها.ورأت الوزارة أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين لا ترتقي لمستوى بشاعة جرائمهم، ولا تنسجم مع حجم مسؤوليات المجتمع الدولي في إنفاذ القانون الدولي في فلسطين المحتلة، بما يؤدي لاستمرار انتهاكات الاحتلال ودفع ساحة الصراع لمربعات من العنف يصعب السيطرة عليها.