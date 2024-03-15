استهداف إسرائيلي جديد لمنتظري المساعدات على دوار الكويت بغزة

اضافة اعلان

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة استهدفت طوابير من الفلسطينيين تنتظر مساعدات قرب دوار الكويت بمدينة غزة. وذلك للمرة الثانية خلال ساعات.وأفادت وسائل إعلام باستشهاد 8 فلسطينيين وجرح 100 آخرين جراء قصف مروحية للاحتلال الإسرائيلي طوابير من الأهالي تنتظر المساعدات.وقالت إن القصف في دوار الكويت بمدينة غزة وقع خلال وجود عدد كبير من النازحين وهم ينتظرون المساعدات.وأكد شهود عيان أن عددا من الجثث ما زالت ملقاة على الأرض، وأشارت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي أنها استقبلت 8 شهداء و100 مصاب، وأن حالة بعضهم خطيرة.وفي وقت سابق أمس الخميس أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 نازحين وإصابة 83 آخرين في استهداف إسرائيلي جديد لمنتظري المساعدات على دوار الكويت بمدينة غزة، وذلك بعد استهداف آخر لأكبر مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في رفح جنوب قطاع غزة أوقع 8 شهداء وعدد آخر من الإصابات.