الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استهداف إسرائيلي جديد لمنتظري المساعدات على دوار الكويت بغزة

مجزرة الطحين في غزة
مجزرة الطحين في غزة
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة استهدفت طوابير من الفلسطينيين تنتظر مساعدات قرب دوار الكويت بمدينة غزة. وذلك للمرة الثانية خلال ساعات.اضافة اعلان
وأفادت وسائل إعلام باستشهاد 8 فلسطينيين وجرح 100 آخرين جراء قصف مروحية للاحتلال الإسرائيلي طوابير من الأهالي تنتظر المساعدات.
وقالت إن القصف في دوار الكويت بمدينة غزة وقع خلال وجود عدد كبير من النازحين وهم ينتظرون المساعدات.
وأكد شهود عيان أن عددا من الجثث ما زالت ملقاة على الأرض، وأشارت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي أنها استقبلت 8 شهداء و100 مصاب، وأن حالة بعضهم خطيرة.
وفي وقت سابق أمس الخميس أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 نازحين وإصابة 83 آخرين في استهداف إسرائيلي جديد لمنتظري المساعدات على دوار الكويت بمدينة غزة، وذلك بعد استهداف آخر لأكبر مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في رفح جنوب قطاع غزة أوقع 8 شهداء وعدد آخر من الإصابات.
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