استهداف محيط المستشفى الإندونيسي

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استهدفت قوات الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة بغارات جوية.وتقصف الطائرات الإسرائيلية محيط المستشفى الإندونيسي منذ مساء أول أمس الخميس، بإطار استهدافها لمستشفيات القطاع.