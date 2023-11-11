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السبت 11 تشرين الثاني 2023
6:59 م
استهداف محيط المستشفى الإندونيسي
المستشفى الإندونيسي
استهدفت قوات الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة بغارات جوية.
وتقصف الطائرات الإسرائيلية محيط المستشفى الإندونيسي منذ مساء أول أمس الخميس، بإطار استهدافها لمستشفيات القطاع.
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