السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استهداف محيط المستشفى الإندونيسي

انقطاع الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي بعد نفاد الوقود
المستشفى الإندونيسي

استهدفت قوات الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة بغارات جوية.
وتقصف الطائرات الإسرائيلية محيط المستشفى الإندونيسي منذ مساء أول أمس الخميس، بإطار استهدافها لمستشفيات القطاع.اضافة اعلان
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