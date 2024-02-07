اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في طولكرم

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين في مخيم نور شمس للاجئين بمدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، بعد اكتشاف أمر قوة خاصة اسرائيلية اقتحمت أحياء في المخيم، وتحصنت في أحد البيوت.



ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية وعدد من آلياتها العسكرية إلى المخيم، وحاصرت المنطقة.



اضافة اعلان

كما دوّت صافرات الإنذار في المخيم ومحيطه فور اكتشاف القوة الخاصة، وفجّر مسلحون عبوات ناسفة محلية الصنع خلال اشتباكهم مع قوات الاحتلال.





