الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اصابتان في قصف طائرات الاحتلال موقعين في مخيم نور شمس

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
أصيب مواطنان إثر قصف طائرات الاحتلال المسيرة، فجر اليوم الأحد موقعين في مخيم نور شمس شرق طولكرم.
وأفادت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، بإصابة مواطنين بشظايا صواريخ مُسيرات الاحتلال، دون التمكن من نقلهما الى المستشفيات بسبب محاصرة قوات الاحتلال لها.اضافة اعلان
واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة موقعين في حارة الدمج وسط مخيم نور شمس، وبالقرب من مدخل حارة المنشية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس من محور المدينة الغربي ترافقها جرافتين عسكريتين، مرورا بشارع دوار العليمي، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع السكة، وشارع نابلس، وصولا إلى مخيم نور شمس.
وفرضت تلك القوات حصارا مشددا على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل المواطنين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها واخضاعهم للاستجواب .
كما تمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي للمدينة، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، وشارع خضوري غربها.
وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه المواطنين عند مرورها بدوار العليمي، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات في مخيم نور شمس، وسمعت أصوات انفجارات في المنطقة.
وحلقت طائرات الاستطلاع في سماء طولكرم وضواحيها ومخيماتها.
وفي وقت لاحق، هدمت جرافات الاحتلال جزءا من منزل المواطن نبيل إمارة في حارة الدمج في المخيم، في الوقت الذي واصلت فيه أعمال التجريف والتدمير لشوارع المخيم وبنيته التحتية وممتلكات المواطنين والمنشآت العامة، وتحديدا في حارات المحجر والمنشية، ومحيط مقبرة المخيم.
واطلقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية في سماء جبل النصر، مع اطلاقها للأعيرة النارية بكثافة، ودفعها بتعزيزات عسكرية اضافية للمخيم الذي اطبقت الحصار عليه من خلال اغلاق كافة مداخله الغربية والشرقية والجنوبية الشرقية، ونشر دورياتها الراجلة في أزقة حاراته.
وفي الوقت ذاته، أعاقت قوات الاحتلال حركة تنقل مركبات الاسعاف على مدخل مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومنعتها من التحرك تزمنا مع حصارها للمستشفى ومستشفى الإسراء التخصصي، ونشرت قناصتها في محيطهما.
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