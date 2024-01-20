الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اصطدام سفينتين كاسحتين للألغام تابعتين للبحرية البريطانية في البحرين

اصطدام سفينتين كاسحتين للألغام تابعتين للبحرية البريطانية في البحرين
اصطدام سفينتين كاسحتين للألغام تابعتين للبحرية البريطانية في البحرين
قالت البحرية الملكية البريطانية إن سفينتين كاسحتين للألغام تابعتين لها اصطدمتا في حادث عرضي بميناء بالبحرين.
وقالت هيئة "بي بي سي"، نقلاً عن الوزارة البريطانية، إنه لم يصب أحد جراء الحادث، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب.اضافة اعلان
ووفقاً للهيئة، أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي السفينة إتش إم إس تشيدينغ فولد، وهي ترجع إلى الخلف لتصطدم بالسفينة إتش إم إس بانغور، التي كانت راسية في المرفأ، ما تسبب في حدوث صدمة قوية سُمع صوتها عن بعد، وأدى إلى اهتزاز السفينة بانغور.
وقال قائد العمليات في البحرية الملكية البريطانية، الأدميرال إدوارد آلغرين، في منشور على موقع إكس، إن أحدا لم يصب بأذى، لكن ثمة بعض الأضرار.
وأضاف "أن تحقيقا كاملا وشاملا فتح لمعرفة ما حدث بالفعل، وأن تغييرات في الإجراءات سيتم تنفيذها لمنع وقوع المزيد من هذه الحوادث مستقبلا". --(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

التايمز: حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار

منذ1 ساعة
إصابات في جيش الاحتلال

جيش الاحتلال الإسرائلي يعلن إصابة 16 عسكريا في غزة

منذ2 ساعة
نتنياهو

الضغط على نتنياهو يبدأ من أمام منزله وصولا لـ"كابينت" حربه

منذ2 ساعة
البيت الأبيض

هل يثمر تحرك الديمقراطيين بتغيير إستراتيجية البيت الأبيض تجاه دعم الاحتلال؟

منذ2 ساعة
نتنياهو

الاغتيالات في الخارج.. نتنياهو يسعى لتعويض أهدافه المفقودة في العدوان على غزة

منذ2 ساعة
نتنياهو وبايدن

ساندرز: على بايدن أن يعلن رفضه لسياسات نتنياهو

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الدولة الفلسطينية في منطوق الوزير

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأداء الصناعي التنافسي

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصالح إخوانية

نضال المجالي |اليوم

في التمويل الأخضر.. ما أنجز وما لم ينجز (2/2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات | منذ4 ساعة
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
 