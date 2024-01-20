اصطدام سفينتين كاسحتين للألغام تابعتين للبحرية البريطانية في البحرين

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قالت البحرية الملكية البريطانية إن سفينتين كاسحتين للألغام تابعتين لها اصطدمتا في حادث عرضي بميناء بالبحرين.وقالت هيئة "بي بي سي"، نقلاً عن الوزارة البريطانية، إنه لم يصب أحد جراء الحادث، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب.ووفقاً للهيئة، أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي السفينة إتش إم إس تشيدينغ فولد، وهي ترجع إلى الخلف لتصطدم بالسفينة إتش إم إس بانغور، التي كانت راسية في المرفأ، ما تسبب في حدوث صدمة قوية سُمع صوتها عن بعد، وأدى إلى اهتزاز السفينة بانغور.وقال قائد العمليات في البحرية الملكية البريطانية، الأدميرال إدوارد آلغرين، في منشور على موقع إكس، إن أحدا لم يصب بأذى، لكن ثمة بعض الأضرار.وأضاف "أن تحقيقا كاملا وشاملا فتح لمعرفة ما حدث بالفعل، وأن تغييرات في الإجراءات سيتم تنفيذها لمنع وقوع المزيد من هذه الحوادث مستقبلا". --(بترا)