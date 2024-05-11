اعتقالات واقتحامات.. أبرز الأحداث في الضفة

رصدت "الغد" فجر السبت أبرز الأحداث في الضفة الغربية المحتلة وتاليا التفاصيل:

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قوات الاحتلال تقتحم عصيرة الشمالية وتداهم منازل في قوصين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدة عصيرة الشمالية، وقرية قوصين، في محافظة نابلس.

وافادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال عصيرة الشمالية بعدة آليات، حيث جابت شوارع البلدة، وتجولت في عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قوصين شرق نابلس، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل بالقرية، فيما تحولت آليات الاحتلال العسكرية في عدة أحياء بالقرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الإنارة في محيط بلدة عقربا شرق نابلس.



الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل مخيم الجلزون

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، حاجزا عسكريا على مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال نصبوا الحاجزوا وفتشتوا المركبات ودققوا في البطاقات الشخصية للمواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية.

مستعمرون يحرقون أشجار زيتون ومحاصيل زراعية في قرية المغير شرق رام الله

أضرم مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، النار بأشجار زيتون ومحاصيل زراعية في قرية المغير شرق رام الله

واكدت مصادر محلية، ان المستعمرين أحرقوا الأشجار والمحاصيل في وقت كانت قوات الاحتلال تؤمن لهم الحماية وتطلق النار صوب المواطنين الذين اقتربوا من المكان لمحاولة إخماد النيران المشتعلة، وسط مناشدات من الأهالي لإطفاء الحرائق.

الاحتلال يعتقل شابين من جنين ويقتحم جلبون

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، شابين من حي الألمانية على أطراف مدينة جنين، واقتحمت بلدة جليون شرقا.

واكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اقتحمت حي الألمانية على أطراف مدينة جنين من الجهة الشرقية، واعتقلت الشابين محمد أبو الرب، وساجي الجمل، عقب اقتحام منزليهما في الحي وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما، وسط مواجهات عنيفة، مع الشبان الذين تصدوا لاقتحام.

وأشارت المصادر إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة جلبون بعدة آليات، وتجولت في عدة أحياء.