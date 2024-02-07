اعتقالات واقتحامات واسعة بالضفة

الاحتلال يقتحم مدينة جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ "وفا"، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية وجرافات اقتحمت المدينة من شارع حيفا وشرعت الجرافات بتدمير للبنية التحتية في شارع حي الزهراء عند أطراف المخيم وبجانب المستشفى الميداني الأردني، كما دمرت شارع محيط تربية جنين وشارع السكة.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص على المواطنين المتواجدين امام مستشفى جنين الحكومي، كما اندلعت مواجهات في المخيم واحياء جنين ودوار السينما، مع تواصل تعزيزات عسكرية من شارع الناصرة إلى جنين، كما دارت مواجهات مع قوات الاحتلال عند دوار برقين وبالقرب من دوار قرية كفرقود.

وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة فيما تشهد المدينة حشودات عسكرية لقوات الاحتلال من تجاه شارع الناصرة.

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الاحتلال يعتقل شاباً من قرية راس كركر



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شاباً من قرية راس كركر، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت راس كركر، واعتقلت الشاب ساجي نصر نوفل بعد دهم منزله وتفتيشه.

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية دورا القرع



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مواطناً من قرية دورا القرع، شمال رام الله.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وجيه حمدان، بعد دهم منزله وتحطيم محتوياته.

قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مخيم عقبة جبر في أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عقبة جبر، وداهمت عددا من الأحياء فيه، ومنازل عدد من عائلات الأسرى وعاثت خرابا فيها، وعرف منها، منزل المواطن فخر عوضات المقيطي، والد الأسرى الأربعة، إسلام، وسائد، وصدام، وحسن عوضات.

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