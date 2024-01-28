الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اعتقال شابين فلسطينيين خلال اقتحامات قوات الاحتلال في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل
اعتقال شابين فلسطينيين خلال اقتحامات قوات الاحتلال في الضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينيين، خلال الاقتحامات التي تنفذها في الضفة الغربية المحتلة.
فقد اقتحمت قوات الاحتلال ، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واعتقلت شابا من مخيم جنين.اضافة اعلان
وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من مخيم جنين على حاجز عسكري بالقرب من عرابة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال ، شابا من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مجد الرمحي، وذلك عقب دهم منزله، وتفتيشه.
في سياق متصل، اندلعت ، مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات تركزت في منطقة "أم السمن" قرب المدخل الجنوبي للبلدة "النشاش"، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن اصابات .
كما اقتحمت قوات الاحتلال ، قرية مردا شمال سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المحال التجارية في القرية، وهددت أصحابها بإغلاق محالهم.
يشار إلى أن مردا تتعرض لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، كما يوجد على مدخليها الوحيدين بوابتين حديدتين.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.
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