 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اعتقال متظاهرين في "تل أبيب" وإصابة زوجة أحد الأسرى بغزة

وتيرة المظاهرات تتصاعد بين عائلات الأسرى الإسرائيليين
وتيرة المظاهرات تتصاعد بين عائلات الأسرى الإسرائيليين - (أرشيفية)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية فجر الأحد، اعتقال 7 متظاهرين شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها "تل أبيب"، وأكدت إصابة آيلا متسجر، زوجة أحد "المحتجزين" في قطاع غزة.

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وشهدت "تل أبيب" مواجهات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية إثر فض مظاهرة تطالب بتعجيل إتمام صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

 

وبلغ العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ240، وتزامن ذلك مع دعوة من الولايات المتحدة وقطر ومصر لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"إسرائيل" لإبرام اتفاق بناء على المبادئ التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، وأكدوا أن الصفقة تخدم مصالح الجميع من أجل وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

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