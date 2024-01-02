الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اعتقال 4936 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ "طوفان الأقصى"

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا من الضفة الغربية77777777777775556
الاحتلال يعتقل 4936 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ "طوفان الأقصى"
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، من الضفة الغربية المحتلة 26 فلسطينيا على الأقل، بينهم سيدتان، وجريح.
وبحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين تركزت عمليات الاعتقال في بلدة الظاهرية قضاء الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، رام الله، طولكرم، وأريحا، وقلقيلية، وتخلل عمليات الاقتحام التنكيل بالأهالي والاعتداء بالضرب المبرح، وتخريب منازل الفلسطينيين.اضافة اعلان
الى ذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين في السجون الإسرائيلية إلى 4936 معتقلا منذ بدء 7 تشرين الأول الماضي .
وأكدت الهيئة أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد عملية طوفان الأقصى، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المعتقلين وعائلاتهم، وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.
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