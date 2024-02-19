الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

افتتاح الجناح الأردني المشارك بمعرض الخليج الغذائي

معرض الخليج الغذائي
معرض الخليج الغذائي
عمان- الغد- افتتح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير،أمس، الجناح الأردني المشارك بمعرض الخليج الغذائي (جلفود 2024)، المتخصص في مجال الأغذية وتكنولوجيا الغذاء .اضافة اعلان
ويضم جناح المملكة الذي يقام على مساحة 700 متر مربع، تنسق المشاركة الأردنية فيه جمعية المصدرين الأردنيين، 35 شركة محلية متخصصة بمجالات الصناعات الغذائية.
وأكد  المهندس الجغبير في كلمة على هامش افتتاح الجناح، أهمية المشاركة الأردنية المستمرة بمعرض الخليج الغذائي حيث ساهمت  المشاركة  السابقة بهذا  المعرض بشكل كبير في زيادة الصادرات الوطنية  ودخولها إلى أسواق جديدة.
وقال إن المشاركة بالمعرض المتخصص بالصناعات الغذائية، يسهم في الترويج والتعريف بالصناعات الأردنية، ويظهر مدى التطور والتنوع الذي شهدته الصناعات الوطنية، ويفتح المجال أمامها واسعا لعقد شراكات مع الموردين والموزعين والمستوردين والتجار من مختلف دول العالم.
بدوره، أكد رئيس الجمعية أحمد الخضري، أن المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي، يستمر خمسة أيام، يمثل فعالية تجارية سنوية مهمة متخصصة بقطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.
وحسب الخضري فأن الجمعية تنسق المشاركة الأردنية بالمعرض للمرة 20، مبينا أن الشركات الأردنية المتواجدة بالجناح متخصصة في صناعات العصائر والحمراء والبيضاء اللحوم ومشتقات الألبان والتمور والتوابل والحلويات، وغيرها.
من جهته، أكد مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة أن معرض الخليج الغذائي (جلفود) يعتبر من أهم المعارض التي تقوم في المنطقة والعالم بالمجال الغذائي ويضم شركات من مختلف دول العالم.
وبين  أبو رحمة أن الجناح الأردني يعتبر مميزا من حيث المشاركة والتصميم، فيما يشهد حضورا لافتا من التجار والمستوردين وزرائري المعرض للاطلاع على المنتجات الأردنية التي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من حيث الجودة.    
يذكر أن جمعية المصدرين التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.
ويشكل قطاع الصناعات الغذائية الأردنية 15 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة بالمملكة بعدد يصل إلى 2666 منشأة، وفرت 50 ألف فرصة عمل وبرأسمال مسجل يبلغ 641 مليون دينار.
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