اقتحامات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية

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شنت القوات الإسرائيلية الاثنين، اقتحامات واسعة في عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، تخللتها اشتباكات واعتقالات طالت عددا من الشبان.اقتحم الاحتلال بلدة عرّابة جنوب مدينة جنين بعدد من الآليات العسكرية، وأطلق الرصاص الحي تجاه المواطنين في البلدة ما أدى إلى مقتل أحد الشبّان وإصابة 3 آخرين بالرصاص الحي جرى نقلهم إلى مستشفى جنين الحكومي.كما أُصيب شاب فلسطيني بالرأس برصاص الجيش الإسرائيلي المقتحم لمدينة البيرة بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية.وبحسب شهود عيان اقتحم الجيش الإسرائيلي بأكثر من 7 جيبات مصفحة مدينة البيرة من المدخل الشمالي وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه القلسطينيين ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في الرأس، نُقل على إثرها إلى المستشفى الإستشاري برام الله حيث وصفت حالته بالخطيرة.الجيش الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيًّا في الضفة الغربيةواقتحم الجيش الإسرائيلي بعدد من قوات المشاة قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم في وقت متأخر من مساء الاثنين وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المواطنين الذين قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه القوات المتوغلة للقرية.وبحسب شهود عيان، فإن الجنود الإسرائيليين اعتدوا بالضرب على أصحاب المحلات التجارية بالقرية ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح وكدمات، بالإضافة إلى إصابة آخرين بالاختناق جرّاء إلقاء عشرات من قنابل الغاز.واقتحم الجيش الإسرائيلي محافظة الخليل من عدة محاور، لا سيما المحورين الشمالي والجنوبي بعدد من الآليات العسكرية، وأطلقت النار تجاه منازل المواطنين، فضلًا عن إطلاق قنابل الغاز.وأفاد مراسل "إرم نيوز"، أن مواطنًا فلسطينيًا أصيب بالرأس برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم بلدة حلحول شمال الخليل، جرى نقله للمستشفى الأهلي بالمدينة حيث وصفت حالته بالخطرة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.كما داهم الجيش الإسرائيلي عددا من منازل البلدة واعتقل عددا من المواطنين.