الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية

الاحتلال يقتحم جنين
الاحتلال يقتحم جنين

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز مخيم شعفاط العسكري، شمال القدس المحتلة.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.


كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز جبع، وقلنديا، وحزما شمال القدس المحتلة، وأعاقت حركة الفلسطينيين.


واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من قرية الفندقومية عند حاجز عسكري، وثلاثة أطفال خلال اقتحامها بلدة يعبد، كما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات بمحافظة جنين.


وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمين عزام من قرية الفندقومية أثناء مروره عبر حاجز "شافي شمرون" العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس.


وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وقرى زبوبا والطيبة وعانين، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، حيث اعتقلت ثلاثة أطفال من يعبد هم: براء عمارنة، وحسين فايد، ويزن عبادي، خلال مواجهات اندلعت في محيط المدارس والمحكمة.


وتابعت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.


وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري وتسيير آلياتها في محيط قرى: فقوعة، جلبون، عرانة، عربونة، دير غزالة، والجلمة، كما يشهد حاجزا الجلمة و"دوتان" العسكريان حشودات لجنود الاحتلال وآلياته.


وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة، غرب جنين.


وذكرت مصادر أمنية ومحلية، لـ"وفا"، أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.


وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال ألحقت أضرارا مادية بعدد من المركبات في القرية، من خلال تحطيم زجاجها، كما أطلقت الرصاص تجاه منازل الفلسطينيين.


وتتعرض قرية رمانة لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، التي تقتحمها بين حين وآخر.

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