الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة
قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".اضافة اعلان
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي فحمة وعرابة وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين.
وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة فحمة ونشرت فرقة مشاة في شوارعها، وشنت حملة تفتيش واسعة وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبث بمحتوياتهما، عرف من اصحابها نضال نواصرة.
كما اقتحمت تلك القوات بلدة عرابة وسيرت ألياتها في شوارع البلدة في خطوة استفزازية، بينما كثفت من تواجدها في محيط قرى وبلدات يعبد، والزبابدة، وكفر راعي، وجبع، وصانور.
واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية حوسان، غرب بيت لحم.
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن المواجهات تركزت في منطقة "المطينة"، عند المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأصيب ثلاثة أطفال، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر في بيت أمر، وسط إطلاق للرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وداهمت عددا من المنازل عرف منها منزل المواطن زياد يوسف عوض، واعتدت على طفليه أيهم (15 عاما) وإبراهيم (13 عاما) وابن عمهما محمد عصام عوض (13 عاما) بالضرب بأعقاب البنادق، ما أدى لإصابتهم برضوض وكدمات، وقد جرى تقديم العلاج لهم من قبل طواقم الإسعاف.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة الخليل.
وقالت "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق دوار المنارة، والصحة، ونمرة، وعين سارة، في مدينة الخليل، وداهمت بيت عزاء الشهيد فادي دويك، واحتجزت عددا من المعزين، وألحقت أضرارا جسيمة في المكان.
وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال بالأسلاك الشائكة، سطح منزل المواطن عبد ديب جابر في حارة جابر بالبلدة القديمة من الخليل، ومنعت العائلة من استخدامه.
وفي الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من المسجد الأقصى المبارك.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فارس أبو غنام أثناء تواجده عند منطقة باب الأسباط، وحسام إياد العباسي من داخل المسجد الأقصى.
وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة في القدس، سراج أبو عرفة، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ فجر اليوم 16 مواطنا أثناء تواجدهم في المسجد الأقصى، بينهم فتاتان.
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