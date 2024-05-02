اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية

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نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 فلسطينيين من بلدة إذنا غرب الخليل.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أحمد وإياد يوسف سليمية، ومحمد عبد الكريم فرج الله، بعد اقتحام منازلهم في بلدة إذنا.واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة قلقيلية وداهمت عددا من أحيائها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وذكرت "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من آلياتها العسكرية مدينة الخليل من مدخلها الجنوبي، باتجاه منطقة عيصى في المدينة.وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عرابة وقرية فحمة.وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وشنت حملة تفتيش واسعة، وطاردت الشبان والمركبات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.كما اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية قرية فحمة وداهمت أحيائها ونصبت الكمائن فيها.كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي الرابط بين بلدتي يعبد وعرابة.وشددت قوات الاحتلال الاسرلائيلي، من إجراءاتها القمعية بحق المواطنين في البلدة القديمة والأحياء الشرقية من مدينة الخليل، وحاصرت بالأسلاك الشائكة ثماني عائلات داخل منازلها في حارة جابر شرق المدينة.وقال الناشط عارف جابر لـ"وفا"، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي، أغلقت بالأسلاك الشائكة مدخل منزلين في حارة جابر، يسكن فيهما ثماني عائلات من عائلة جابر، وحاصرت بذلك تلك العائلات داخل المنزلين، ومنعتها من الدخول والخروج.وأشارالى ما يعانيه الأهالي في البلدة القديمة والمناطق الواقعة شرق مدينة الخليل في ظل الارتفاع الكبير والمستمر في وتيرة اعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال، خاصة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مؤكدا أنهم يتعرضون لعمليات تنكيل واحتجاز واعتقال على الحواجز والطرقات.وقال، إن قوات الاحتلال تفرض منعا مسائيا للتجول في تلك المناطق، وتمنع الأهالي الخروج من منازلهم، كما تفرض قيودا على حركة الأهالي بتحديد أوقات معينة لكل حي، ولا تسمح لهم بالتنقل إلا من خلال حواجز عسكرية محددة وفي ساعات محددة.