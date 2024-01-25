الخميس 25 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يدين استهداف قوات الاحتلال منشأة إيواء تابعة لـ "أونروا" في خان يونس

مخيم المغازي في غزة
مخيم المغازي في غزة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، الأربعاء، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لإحدى منشآت الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في خان يونس التي يلتجئ إليها النازحون من الأهالي في قطاع غزة هرباً من الاستهداف المتعمد والمتواصل لمنزالهم.اضافة اعلان
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن استمرار إسرائيل لما تقوم به من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذه الحرب المستعرة على قطاع غزة وما تنتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
‏‎‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة وإدانتها الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي، وخاصةً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩.
وشدد الناطق الرسمي على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمستشفيات والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، وعلى ضرورة تمكين المنظمات والأجهزة المعنية من القيام بواجبها الإنساني دون عوائق، وعدم استهدافها.
‏‎كما جدد الناطق الرسمي باسم الوزارة دعوته للمجتمع الدولي، وللمنظمات والأجهزة الدولية وخاصة مجلس الأمن إلى ضرورة وقف هذا التحدي الصارخ الذي تتحداه إسرائيل للقانون الدولي، وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، ووضع حد لهذه التجاوزات الإسرائيلية وللمأساة التي تنتجها الحرب على القطاع.
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