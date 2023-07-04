الأردن يطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين من جرائم الاحتلال

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القاهرة- بدأ العرب اعتبارا من أمس تحركا دوليا لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وآخره العدوان على جنين ومخيمها.ودان مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماع طارئ أمس العدوان والجرائم الإسرائيلية الواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها العدوان على مدينة ومخيم جنين وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي استهدفت المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية.وعبر المجلس خلال اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد في دورة غير عادية بتنسيق أردني فلسطيني مصري، أمس عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد عليه، وحقه المشروع في الدفاع عن النفس، وقدم التعازي لأسر شهداء وضحايا العدوان.وقرر المجلس في نهاية اجتماعه، القيام بزيارات واتصالات وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه، ومراكز صنع القرار الدولي، بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بأشكالها جميعها على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم -2334 (2016) و904 (1994) و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/20ES/RES/A (2018)، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية نتائج عدوانها.وأشار المجلس إلى أنه في حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره وتولي مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين يتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة مستأنفة عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة تحت عنوان الاتحاد من أجل السلام، لإصدار القرارات اللازمة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.ودعا المجلس، إلى تحرك عربي عاجل بما في ذلك من خلال اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية والمكلفة من القمة العربية بمهمة التحرك على المستوى الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بين مهام أخرى، وذلك بهدف إطلاق تحرك دبلوماسي عربي عاجل ومكثف، بما في ذلك من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية، ومن خلال التواصل عبر القنوات الرسمية مع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومراكز صنع القرار الدولي، للتعبير عن التوجه العربي لاتخاذ ما يلزم نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وجميع سياساته وممارساته وإجراءاته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.وطالب المجلس، المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بمسؤولياتها بموجب ميثاق روما المؤسس لعملها فيما يخص العمل على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على المدن والقرى والمخيمات، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري، ومطالبة المحكمة بدراسة كل الخيارات التي يمكن من خلالها ممارسة ولايتها القضائية في أرض دولة فلسطين المحتلة وإنجاز التحقيق، وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.وحث المجلس المجتمع الدولي، دولا ومؤسسات على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة رقم 10/20-ES/RES/A (2018)، وحث الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للسماح للجنة تقصي الحقائق المستمرة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 2021/5/21، بالدخول إلى أرض دولة فلسطين المحتلة لممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومطالبة اللجنة بمتابعة جميع الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المناطة بولايتها وتقديم تقاريرها وتوصياتها بهذا الشأن، ودعم كل الخطوات والإجراءات والقرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، والطلب من الأمين العام تقديم تقرير حول تنفيذ هذا القرار إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة، وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ مضامين هذا القرار.كما أكد المجلس مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.وشدد الاجتماع الذي خصص لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة جنين وعلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، على حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحقه في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.كما أكد، ضرورة حماية المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، ورفض الاقتحامات الإسرائيلية له، والحفريات التهويدية أسفله، ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.وأكد سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور لجنة القدس، والجهود التاريخية والمستمرة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة بناء على التفويض العربي، وكذلك جهود الجزائر في التوقيع على اتفاق لم الشمل الفلسطيني.وكان مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، أكد أن حماية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وهوية القدس ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية، ستبقى أولوية أردنية قصوى يكرس جلالة الملك عبدالله الثاني كل إمكانات المملكة من أجل الحفاظ عليها، وقاعدة ينطلق منها في جهودها التي لا تنقطع للتصدي لكل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي اللاشرعية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات وتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لها.وقال العضايلة في كلمة ألقاها في الجلسة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة جنين، إن فلسطين ستبقى قاسمنا المشترك وقضيتنا المركزية التي نجتمع حولها ولأجلها، ونصرة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة، ورفضا لكل ما يقع عليه من عدوان إسرائيلي متكرر وجرائم مدانة ترتكب بحقه دون أدنى اعتبار للمعايير الإنسانية والمواثيق والثوابت القانونية الدولية.وأضاف أن العدوان الإسرائيلي الغاشم طال هذه المرة جنين، بمكانتها ورمزيتها، ونضال أهلها الصامدين، في عدوان تضيف به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بسلوكها المرفوض وباقتحامها المدان وباستهدافها للمدنيين الأبرياء، دليلا جديدا لقائمة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، وهي اعتداءات تراكم المآسي وتعمق المعاناة، وتزيد من فرص فقدان الأمل في إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل، ما يهدد بتفجير دوامة أكبر من العنف لطالما حذرنا من تبعاتها الكارثية على المنطقة والعالم.وبين العضايلة أن ما نشهده من انتهاكات إسرائيلية خطيرة في الأراضي الفلسطينية، وآخرها في جنين، وتنكر الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها الدولية، وما التزمت به أخيرا في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، يعكس خطورة الوضع الراهن الذي يهدد بانفجار دوامات العنف، ويؤكد ضرورة تعاضد الجهود العربية واستخدام كل الأدوات القانونية والسياسية المتاحة لضمان تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لحماية حل الدولتين من الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوضه، عبر وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها.وطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وتقويض فرص تسوية الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلا وحيدا لوقف التدهور وتحقيق السلام والاستقرار الذي تنشده شعوب المنطقة.وبين أن الأردن مستمر باتصالاته الدولية بالتأكيد على حقيقة استحالة تحقيق السلام العادل والشامل إلا بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني كاملا، ومسؤولية المجتمع الدولي القانونية والأخلاقية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.وكان السفير الفلسطيني في عمان عطاالله خيري، قال في تصريحات صحفية إن القوات العسكرية الغاشمة التي تشن العدوان على مخيم جنين الأعزل برا وجوا تقدر بآلاف الجنود ومئات الآليات وعشرات الطائرات العمودية والمسيرة لقتل المواطنين الفلسطينيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير بيوتهم، ولم تكتف سلطات الاحتلال بذلك بل قامت بترحيل حوالي ثلاثة آلاف مواطن قسرا من أبناء المخيم خلال الليل من منازلهم وتركهم في العراء وتعريضهم لخطر الموت في عملية تطهير عرقي ممنهجة ومنظمة، وكل ذلك يحدث على مرأى ومسمع العالم.ونبه خيري إلى أن العدوان على جنين ومخيمها يأتي ترجمة حقيقية لإعلان نتنياهو أخيرا عن توجه حكومته للعمل على اجتثاث فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتنفيذ مشروع ومخطط الاحتلال القائم على تكثيف الاستيطان والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم ضمها وتهويدها وصولا إلى الدولة اليهودية أحادية القومية.وقدر خيري موقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا المساند والمؤيد والداعم دائما للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، والرافض بقوة للعدوان العسكري الإسرائيلي، ولجهوده المباركة التي يبذلها سياسيا ودبلوماسيا على الصعد جميعها عربيا وإقليميا ودوليا من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.-(بترا)