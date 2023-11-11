"الأرض المحروقة".. تكتيك يتبعه الاحتلال للسيطرة على غزة

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عواصم - أودت الحملة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة المحاصر بحياة أكثر من 11 ألف شخص، بما في ذلك أكثر من 4 آلاف طفل، في هجوم استهدف المنشآت المدنية وخصوصا المستشفيات.وأدى ذلك إلى أزمة إنسانية، ما أدى إلى نزوح الجزء الأكبر من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودفع عشرات الآلاف إلى البحث اليائس عن الغذاء والأمان والمياه.وهناك كم كبير من التعليقات حول ما قد تكون عليه إستراتيجية إسرائيل ومسارها النهائي في سعيها إلى إلغاء التهديد طويل الأمد الذي تشكله حماس عليها، لكن يلوح في الأفق وراء ذلك عقيدة عسكرية إسرائيلية طويلة الأمد يبدو أنها تلعب دورا الآن وهي تكتيك "الأرض المحروقة".وفي هذا الشأن كتب العقيد الإسرائيلي السابق غابرييل سيبوني تقريرا تحت رعاية معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، قال فيه إن الرد الضروري على الاستفزازات المسلحة من لبنان أو سورية أو غزة كان ضربات "غير متناسبة" تهدف فقط إلى ضرب أهداف ثانوية، مشيرا إلى أن الهدف يجب أن يكون إلحاق أضرار دائمة بغض النظر عن العواقب المدنية كرادع مستقبلي، بحسب صحيفة "الواشنطن بوست" الاميركية.ويبدو أن دولة الاحتلال تستخدم هذه الاستراتيجية الآن في قطاع غزة وهي "الأرض المحروقة" وفق مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح رياض قهوجي، حيث تستهدف فيها مستشفيات غزة بزعم استهداف قيادات الفصائل الفلسطينية دون أن تقدم دلائل على ذلك.والأرض المحروقة تعني منع الخصم من كل أنواع الحياة ويشمل ذلك المستشفيات، بذريعة ملاحقة عناصر حماس، وفق قهوجي.من جانبه أوضح العقيد الإسرائيلي السابق سيبوني أن تلك الإستراتيجية "يحتاج فيها الجيش الإسرائيلي إلى التصرف بشكل فوري وحاسم وبقوة غير متناسبة مع تصرفات العدو والتهديد الذي يشكله".وأضاف أن "مثل هذا الرد يهدف إلى إلحاق الضرر وإنزال العقوبة إلى حد يتطلب عمليات إعادة إعمار طويلة ومكلفة".وبدا أن هذا المبدأ كان مطبقا خلال جولة من الاشتباكات بين حماس في غزة والاحتلال في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009.فقد حدد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بشأن هذا الصراع، أن حملة كيان الاحتلال كانت "هجوما غير متناسب متعمدا يهدف إلى معاقبة وإذلال وإرهاب السكان المدنيين، وتقليل قدرتها الاقتصادية المحلية بشكل جذري على العمل وإعالة نفسها، وإرغامهم على شعور متزايد بالتبعية والضعف".واستمرت العقيدة في السنوات التي تلت ذلك حيث أفاد المراسلون العسكريون الإسرائيليون والمحللون الأمنيون مرارا وتكرارا أن عقيدة الضاحية كانت إستراتيجية الاحتلال طوال الحرب في غزة .وهذا ما لاحظه أيضا الباحث الفلسطيني الأميركي رشيد الخالدي في خريف عام 2014، بعد حملة إسرائيلية أخرى خلفت أكثر من 1460 قتيلا مدنيا، بما في ذلك ما يقرب من 500 طفل.يذكر أن دولة الاحتلال كثفت حصارها منذ أول من أمس للعديد من المستشفيات في القطاع، لا سيما مربع المستشفيات والشفاء، في محاولة للدفع بالمزيد من المدنيين إلى خارج مدينة غزة، نحو جنوب القطاع، بما يسهل على فرقها العسكرية ودباباتها التوغل أكثر في الشمال، لا سيما في ما تعتبره المربع الأمني لقيادة حماس، وتطبيق سياسة "الأرض المحروقة".وحصدت الحرب التي دخلت شهرها الثاني، حتى الآن أكثر من 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال من الجانب الفلسطيني.وعبر القصف الكثيف والمتواصل والقنص المركز والمحاصرة بالدبابات، تمادى جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحدي أبسط أعراف القانون الدولي الإنساني باستهدافه المتواصل للمستشفيات ومحيطها في قطاع غزة الذي يتعرض لليوم الـ36 لعدوان دموي خلف آلاف الشهداء والجرحى.وكانت الأيام الماضية الأكثر دموية، فقد شن جيش الاحتلال حملة وحشية على المؤسسات الطبية أوقعت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى بين الطواقم الطبية والمدنيين المرابطين حذو المشافي بحثا عن بقعة أمان تحميهم من كثافة القصف اليومي الذي يضرب شمال القطاع.وضرب الاحتلال عرض الحائط كل التحذيرات من حدوث كارثة إنسانية تضع القطاع الصحي المتداعي أصلا على حافة الانهيار، في ظل نقص الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء والعدد الهائل من الجرحى ضحايا الحرب المتواصلة منذ السابع من الشهر الماضي.ويشهد مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة -وهو الأكبر في القطاع أكثر المآسي قتامة، إذ تواصل قوات الاحتلال تصعيد هجماتها وقصفها المكثف على محيطه وبوابته وقرب ساحته.وعلى مدى الأيام الماضية شهد المجمع توافد نازحين من شمال القطاع في طريقهم إلى جنوبه، وكانوا بداخله ضمن آلاف آخرين، على خلفية بلاغات وإنذارات إسرائيلية تطالب بإخلاء شمال القطاع.ويتعرض المجمع ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال بزعم وجود مقر للمقاومة فيه، وهو ما نفته حكومة غزة مرارا.وكان مبنى العيادات الخارجية في المجمع تعرض لقصف نفذته طائرات الاحتلال، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. ويعتبر هذا الاستهداف الرابع للمجمع منذ فجر أول من أمس.وقال مدير وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش إنهم محاصرون داخل مستشفى الشفاء ومضطرون لحفر مقبرة جماعية لدفن أكثر من 100 جثة موجودة في ساحات المستشفى، لأنهم لا يستطيعون الخروج لدفنها.من جهته، قال مدير المجمع محمد أبو سلمية إن مخزونهم من الوقود نفذ أمس، وحذر من توقف خدمات المستشفى تماما إذا لم يدخل إليه الوقود.وفي السياق، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن القصف تكثف على مستشفى الشفاء بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية.ونقلت المنظمة عن الدكتور محمد أبو مغيصب المسؤول بالمستشفى أنه "منذ صباح أمس، توقف العديد من الطواقم الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود عن العمل في المستشفيات المدعومة في مدينة غزة بسبب القصف المستمر".بدورهم، بث نشطاء نداء استغاثة من داخل مستشفى النصر للأطفال المحاصر منذ أربعة أيام، وبداخله مرضى من الأطفال، بينهم أطفال في العناية المركزة، إلى جانب عدد من النازحين.وشهد مستشفى القدس سقوط ضحايا إثر استهداف قناصة إسرائيليين للمستشفى.ويشهد مستشفى الرنتيسي للأطفال بدوره حصارا منذ أول من أمس، وتتمركز الدبابات الإسرائيلية في محيطه. وحذر مديره من قرب حدوث كارثة وعجز للمستشفى عن تقديم أي خدمة.وفي تطور لافت في الساعات الماضية، انقطع التيار الكهربائي عن أقسام المستشفى الإندونيسي بشكل كامل، وتوقفت كافة العمليات الجراحية في المستشفى مع استمرار القصف بمحيطه.وقال نازحون من غزة وصلوا إلى محيط مستشفى ناصر في خانيونس جنوبي القطاع هربا من القصف الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال قصفتهم بالدبابات وهم في طريقهم إلى المستشفى.كما قال شهود عيان وصلوا مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، إن قوات الاحتلال قصفت نازحين في شارع صلاح الدين كانوا في طريقهم إلى جنوب قطاع غزة.من جانبها أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أول من أمس أن الدمار الذي يلحق بالمستشفيات في غزة أصبح لا يُحتمل، ويجب أن يتوقف.وأوضحت أن نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة بينما ينعدم فيه الأمان، وصل إلى مرحلة لا رجعة منها، ما يعرّض حياة آلاف الجرحى والمرضى والنازحين للخطر.وفي وقت سابق من أول من أمس أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، خروج 18 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة.وأكدت منظمة الصحة العالمية أن 20 مستشفى في غزة متوقفة عن العمل فيما تعمل أخرى بشكل جزئي.-(وكالات)