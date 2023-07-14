الأزمات تلقي بـ165 مليون شخص في العالم لبراثن الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة

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نيويورك - فيما انزلق بسبب الأزمات الأخيرة وأبرزها كوفيد 19 وغلاء المعيشة حوالي 165 مليون شخص إلى هوة الفقر ، دعت الأمم المتحدة إلى "توقف" سداد ديون البلدان النامية لعكس هذا الاتجاه.ذكرت الأمم المتحدة أنه بسبب الأثر التراكمي لهذه الصدمات، بلغ عدد الذين سقطوا في الفقر المدقع (دخلهم أقل من 2.15 دولار في اليوم) 75 مليون شخص بين 2020 ونهاية 2023، وسيقع 90 مليون شخص قريبا تحت خط الفقر البالغ 3.65 دولار في اليوم، وفق توقعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وقال رئيس البرنامج أكيم شتاينر في بيان إن "الدول التي تمكنت من الاستثمار في تدابير حماية في السنوات الثلاث الماضية منعت وقوع عدد من الأشخاص في براثن الفقر".وأضاف "لكن في البلدان التي تعاني من مديونية كبيرة، ثمة علاقة بين المستويات المرتفعة للدين والإنفاق الاجتماعي غير الكافي والارتفاع المقلق في معدلات الفقر".لذلك يطلب برنامج الأمم المتحدة "توقفا" في تسديد ديون هذه الدول المضطرة إلى الاختيار بين دفع دينها ومساعدة سكانها.وقال تقرير آخر للأمم المتحدة نشر الأربعاء الماضي إن 3.3 مليارات شخص، أي نحو نصف سكان العالم، يعيشون في بلدان تنفق في تسديد فوائد الدين مبالغ أكبر من تلك التي تنفقها على التعليم أو الصحة.وتدفع البلدان النامية -رغم مستوى مديونية أقل لكنه يزداد بشكل أسرع- فوائد أكبر خصوصا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.وفي هذه الشروط يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى "توقف" لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل إجراءات اجتماعية بهدف مواجهة آثار الصدمات الاقتصادية، معتبرا أن "الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد الأطراف".وتفيد الحسابات الواردة في التقرير بأن انتشال هؤلاء الفقراء البالغ عددهم 165 مليونا من براثن الفقر، سيكلف سنويا نحو 14 مليار دولار، أي نحو 0.009 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022 وأقل من 4 % من خدمة دين البلدان النامية.وإذا ما أضيف الدخل الفائت على الأشخاص الذين كانوا يعيشون أساسا تحت خط الفقر قبل الصدمات الأخيرة، تصبح كلفة التخفيف 107 مليارات دولار (0.065 % من إجمالي الناتج المحلي وحوالي ربع خدمة الديون).وأكد شتاينر أن "ثمة كلفة بشرية للتقاعس في إعادة هيكلة الديون السيادية للبلدان النامية".وأضاف "نحن بحاجة إلى آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح أكثر الفئات ضعفا".وكانت تقارير سابقة لجهات موثوقة أكدت أن العالم شهد انحسارا في معدلات الفقر منذ أوائل التسعينيات، لكن لوحظ تباطؤ في معدل الانخفاض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى قبل تفشي جائحة كورونا.ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي شهدت "ارتفاعا" في مستويات الفقر في العقد الماضي، حيث لوحظ حدوث زيادة هائلة في معدل الفقر المدقع (أولئك الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار للفرد يوميا) بين عامي 2011 و2018 حيث ارتفع من 2.4 % إلى 7.2 %.وفي ظل جائحة كورونا زاد الوضع سوء ليس فقط في منطقة الشرق الاوسط وانما في العالم اجمع، وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن جائحة كورونا أدت بمفردها إلى انزلاق 97 مليون شخص إضافيين في هوة الفقر خلال عام 2020 في أنحاء العالم.وحول أثر كورونا على رفاه كل من الأفراد والأسر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استعرض تقرير تحت عنوان "آثار جائحة كورونا على توزيع الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أبعاد هذه القضية بتحليل بيانات أولية جُمِعت في المنطقة، جاء معظمها من خلال مسوح استقصائية عالية التواتر، وتكملها تنبؤات أجريت من خلال نماذج محاكاة مصغرة تتيح إجراء تقييمات لآثار الجائحة وتداعياتها على الفقر وعدم المساواة.ويتمثل أحد الاستنتاجات الرئيسية للتقرير في أن الجائحة قد خلفت آثارا متفاوتة على الناس، إذ أثرت في الغالب على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا أكثر من غيرهم. ويعد هذا الاستنتاج مبعث قلق بالغ لأنه قبل تفشي الجائحة كانت المنطقة تعاني بالفعل من تدني المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع مستويات العمل في السوق غير الرسمية، وانخفاض مستويات مشاركة النساء في القوى العاملة، وقلة الوظائف الجيدة، وصعوبة بيئة الأعمال، وانعدام الأمن الغذائي، وأوضاع الهشاشة والصراع.ويشير التقرير الى أنه يتعين الآن على واضعي السياسات التحول سريعا نحو الحد من تصاعد مستويات الفقر، وتقديم دعم للدخل ودعم اجتماعي للفئات الأشد تضرراً، مع توخي الحصافة في ممارسات المالية العامة. وبغير ذلك، فإن خطر تعرض النسيج الاجتماعي المهترئ بالفعل في المنطقة للمزيد من التمزق سيصبح ماثلا أمام الأعين.-(وكالات)