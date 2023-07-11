الأشغال الفلسطينية تنتهي من إزالة الركام ضمن عملية إعادة إعمار جنين

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أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، انتهاء أعمال إزالة الركام بعد سبعة أيام من العمل المتواصل، وذلك لإزالة الآثار التي خلفها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها الأسبوع الماضي.وقال مدير وزارة الأشغال في جنين، عضو لجنة الإعمار للمدينة ومخيمها بسام مرعي "إن حجم الدمار للبنية التحتية في جنين كبير جدا، وإن التقديرات الأولية لحجم الخسائر تتراوح بين 18-20 مليون دولار، إذ أدى العدوان إلى خسائر في المباني الخاصة والعامة تتجاوز 12 مليون دولار، و3.5 مليون دولار في شبكة الطرق، وبلغ حجم التدمير في البنية التحتية وقطاع المياه قرابة 3 ملايين دولار.بدوره، قال رئيس لجنة حصر الأضرار وعضو لجنة الإعمار، مدير عام الحكم المحلي في جنين عبد المجيد مدنية في بيان له إن لجنة الحصر رفعت أول عطاء للجنة الإعمار بتكلفة 3 مليون دولار بشكل مبدئي لإعادة تأهيل الشوارع داخل المخيم فقط وأكد أنه سيتم حصر الأضرار بأقصى سرعة. بترا