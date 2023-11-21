الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأغذية العالمي: المساعدات التي دخلت لغزة بـ45 يوما لاتكفي لـ3 أيام

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المساعدات التي دخلت لغزة بـ45 يوما لاتكفي لـ3 أيام
  قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، عالية زكي، إن المنظومة الغذائية في قطاع غزة بدأت بالانهيار، وإن ما دخل من مساعدات إلى القطاع في 45 يوما يكفي لأقل من 3 أيام فقط.اضافة اعلان
وأكدت زكي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن أقل من نصف الشاحنات فقط التي دخلت الى غزة كانت تحمل الغذاء وأن الاحتياجات في القطاع تفوق قدرة المنظمات الإغاثية بسبب إغلاق المعابر وغياب الإنتاج المحلي.
وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي بأكثر من 13 ألف شهيد، بينهم 5600 طفل، و3550 امرأة، وأكثر من 31 ألف إصابة، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 طبيب وممرض ومسعف و 22 من رجال الدفاع المدني و 60 صحفياً، وذلك بحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
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