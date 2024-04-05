"الأغذية العالمي" يحذر من مجاعة غير مسبوقة في السودان

حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، من أن السودان قد يشهد مجاعة "غير مسبوقة"، وذلك مع بدء موسم "الأشهر العجاف"، في غضون أسابيع قليلة.

جاء ذلك في بيان رسمي للبرنامج، أعلن فيه عن وصول أول شحنة مساعدات غذائية منذ أشهر إلى إقليم دارفور غربي السودان.

اضافة اعلان



ومع ذلك، فإن وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة تحذر من أنه ما لم يحصل شعب السودان على تدفق مستمر من المساعدات عبر جميع الممرات الإنسانية الممكنة، من البلدان المجاورة وعبر خطوط القتال، فإن كارثة الجوع في البلاد سوف تتفاقم.

وأشار برنامج الأغذية العالمي، في بيانه الذي نقلته وكالة سبوتنيك، إلى عبور قافلتين الحدود من تشاد إلى دارفور، في أواخر شهر آذار الماضي، محملتين بالمساعدات الغذائية لنحو 250 ألف شخص يواجهون الجوع الحاد في شمال وغرب ووسط دارفور، لافتا إلى أن هذه هي أول قوافل مساعدات برنامج الأغذية العالمي عبر الحدود تصل إلى دارفور، بعد مفاوضات مطولة لإعادة فتح هذه الطرق، بعد أن الغت السلطات في بورتسودان تصاريح الممرات الإنسانية من تشاد، في شهر شباط الماضي.

وأكد ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في السودان، إيدي روي، أن "التوقف المؤقت للممر الإنساني من تشاد، فضلا عن القتال المستمر وعمليات التخليص المطولة للشحنات الإنسانية والعوائق البيروقراطية والتهديدات الأمنية، جعلت من المستحيل على العاملين في المجال الإنساني العمل بالحجم المطلوب لتلبية احتياجات الجوع في السودان".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن تصل المساعدات باستمرار إلى المجتمعات التي مزقتها الحرب عبر كل الطرق الممكنة، وسوف يزداد الجوع في السودان مع بدء موسم العجاف، في غضون أسابيع قليلة، وأخشى أن نشهد مستويات غير مسبوقة من المجاعة وسوء التغذية تجتاح السودان خلال موسم العجاف هذا".

وتدفع الحرب في السودان الجوع في البلاد إلى مستويات قياسية، حيث يواجه 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد جوعا حادا، بينما في دارفور، يعيش 1.7 مليون شخص في مستويات الجوع الطارئة.

--(بترا)