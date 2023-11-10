الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأغذية العالمي": 100% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي

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دمار في غزة
"100% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي"، هذا ما قالته مسؤولة في برنامج الأغذية العالمي أمس الخميس.

وأضافت أن سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يفتقرون لما يكفي من الغذاء ويواجهون سوء التغذية بعد شهر من حصار مهلك تفرضه إسرائيل على القطاع الفلسطيني.اضافة اعلان


وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إن الإمدادات التي تدخل غزة لا تلبي بحال من الاحوال الاحتياجات الإنسانية للسكان.

وقالت كيونج نان بارك، مديرة الطوارئ في البرنامج التابع للأمم المتحدة "قبل السابع من أكتوبر تشرين الأول، كان 33% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي... يمكننا القول بأمان أن 100% يعانون من انعدام الأمن الغذائي في هذه اللحظة". وكالات 
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