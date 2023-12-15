الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة النازحين في غزة

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نازحون في غزة

فاقمت الأمطار الغزيرة الأوضاع الصعبة في غزة فيما أبدى العاملون في المجال الإنساني القلق البالغ بشأن تدهور الوضع الصحي في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على شمال ووسط وجنوب القطاع.

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وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الكثير من المناطق في قطاع غزة، غمرتها المياه بما زاد صعوبة أوضاع النازحين.

 

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن حوالي 1.9 مليون شخص في غزة اضطروا إلى النزوح من منازلهم وتوجه أكثر من نصفهم إلى رفح في الجنوب التماسا للأمان، إلا أن جنوب القطاع لم يسلم من الغارات الإسرائيلية واجتياحه البري. وكالات 


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