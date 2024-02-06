الأمم المتحدة: أكثر من نصف سكان غزة متكدسون في رفح

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قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة أصبحت تشمل ثلثي القطاع.وأضاف المكتب- في بيان- أن أكثر من نصف سكان القطاع متكدسون بمدينة رفح على حدود مصر والمناطق المحيطة بها. (الجزيرة نت)