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الثلاثاء 06 شباط 2024
1:49 م
الأمم المتحدة: أكثر من نصف سكان غزة متكدسون في رفح
الأمطار تفاقم معاناة النازحين في رفح
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة أصبحت تشمل ثلثي القطاع.
وأضاف المكتب- في بيان- أن أكثر من نصف سكان القطاع متكدسون بمدينة رفح على حدود مصر والمناطق المحيطة بها. (الجزيرة نت)
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غزة
الامم المتحدة
طوفان الاقصي
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