الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمم المتحدة: إغلاق معبر رفح يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

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معبر رفح
قالت الأمم المتحدة، فجر الثلاثاء، إن استمرار إغلاق معبر رفح مع مصر يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية، فضلا عن عبور الأشخاص.اضافة اعلان

وتضاربت الأنباء حول الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر لفتح معبر رفح لإجلاء الرعايا الأجانب إلى مصر، "مما أدى إلى تحرك الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية باتجاه معبر رفح وسط ظروف خطيرة". حسب تقرير صدر عن الأمم المتحدة.

وظل كل من معبري إيرز وكرم أبو سالم مع إسرائيل مغلقين، حيث توقفت تحويلات المرضى ومرافقيهم للخروج من قطاع غزة للوصول إلى مواعيدهم الطبية في الضفة الغربية وإسرائيل منذ 7 تشرين الأول.

وقال التقرير "لم يتمكن الأشخاص من غزة الذين يعملون في إسرائيل من العودة إلى ديارهم، حيث "اعتقلت السلطات الإسرائيلية المئات، بينما تم نقل أكثر من 1000 إلى الضفة الغربية".

كما حظر الجيش الإسرائيلي الوصول إلى البحر، فتوقفت جميع أنشطة صيد الأسماك منذ بدء الأعمال العدائية، مشيرة إلى أن الوصول إلى مسافة 1,000 متر من السياج الحدودي الإسرائيلي ما يزال محظورًا، مما يمنع الوصول إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
-- (بترا)
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