الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمم المتحدة: اثنتان من الأمهات تقتلان كل ساعة بغزة

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الأمم المتحدة: اثنتان من الأمهات تقتلان كل ساعة بغزة
أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن اثنتين من الأمهات تقتلان كل ساعة في غزة، مما يترك أطفالهن دون حبل الأمان الوحيد لديهم.

وأكدت الهيئة الأممية أن هذا القتل يجب أن يتوقف، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار.اضافة اعلان
ويشكّل الأطفال والنساء الحصيلة الكبرى من شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
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