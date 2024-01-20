الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي يقتل اثنتين من الأمهات كل ساعة في غزة

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قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن عدد النساء النازحات يبلغ مليونا من أصل 1.9 مليون شخص تركوا أماكنهم جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.وذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في تقرير عن بيانات النساء والفتيات في قطاع غزة، أن 1.9 مليون من أصل 2.3 مليون شخص في غزة نزحوا من أماكنهم.وأوضح التقرير أن من بين النازحين نحو مليون امرأة وفتاة.وأشار إلى "مقتل اثنتين من الأمهات كل ساعة في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية"، لافتا إلى أن "نحو 10 آلاف طفل فقدوا آباءهم".ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، كما تسببت بنزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة. (قدس برس)