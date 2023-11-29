الأمم المتحدة: الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليست حلا

صرح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليست حلا، وتواصل المنظمة العالمية الدعوة إلى وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الأسرى.

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وجاءت تصريحات غوتيريش أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد.



وقال أمين عام الأمم المتحدة: "إن الهدنة الإنسانية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي رمز للأمل، لكنها لا تحل المشاكل الرئيسية التي نواجهها".



وأضاف: "نحن نصر على وقف إطلاق نار إنساني يؤدي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء والمعتقلين، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع سكان غزة أينما كانوا". وكالات



