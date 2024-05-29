الأمم المتحدة: الوضع في الفاشر السودانية خطير

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية انه لا يزال يدق ناقوس الخطر بشأن تأثير الاشتباكات المستمرة في الفاشر في شمال دارفور حيث يواجه مئات الآلاف من المدنيين وضعاً إنسانياً سيئاً على نحو متزايد.

اضافة اعلان



وقال المكتب في بيان صحفي: لقد تركت أجزاء كثيرة من المدينة بدون كهرباء أو ماء، تعاني نسبة متزايدة من السكان من محدودية فرص الحصول على الضروريات الأساسية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية.

وأضاف المكتب أنه تلقى تقارير مثيرة للقلق العميق تفيد بأن المرافق الطبية ومخيمات النازحين والبنية التحتية المدنية الحيوية قد تأثرت بسبب الأعمال العدائية فيما تشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن النزاع أدى إلى نزوح ما يقرب من 58 ألف شخص من الفاشر منذ الأول من نيسان.