الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في غزة

المجاعة تتفشى في شمال غزة
المجاعة تتفشى في شمال غزة
  حذر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، من أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة ما زالوا يواجهون مستويات كارثية لانعدام الأمن الغذائي.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبير عطيفة، إن خطر المجاعة يتزايد كل يوم مع استمرار النزاع في الحد من تقديم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، لافتة إلى أن القطاع يشكل أكبر تجمع للناس في ظروف تشبه المجاعة.اضافة اعلان
وأضافت، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه على مدى السرعة التي وصلنا بها إلى هذه النقطة أمر يثير المزيد من القلق، مشيرة إلى أن الأطفال الذين تم إجلاؤهم لتلقي العلاج على الجانب المصري من الحدود بدأوا يعانون من سوء التغذية ونقص الوزن والنحافة الشديدة.
وأضافت: "إذا لم يكن لدينا المزيد من الهدنة الإنسانية، ووقف إطلاق النار، والمزيد من الوصول إلى الناس، فسنرى أناسا يتضورون جوعا ضمن حالة إنسانية صعبة للغاية".-- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1706031707382233400

كريشان: 70 مليونا استثمارات فاشلة بالبلديات وصفر حجم المنح بعد 2020

منذ 41 دقيقة
1706028302732038200

خان يونس مقبرة لجنوده.. الاحتلال يرتكب 20 مجزرة في القطاع

منذ 54 دقيقة
أحد جنود الاحتلال

خسائر جيش الاحتلال.. هكذا يخفيها ولهذه الأسباب

منذ 56 دقيقة
مخيم خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة (رويترز)

الاحتلال يجعل المستشفيات في خان يونس في "خطر داهم"

منذ 57 دقيقة
1706028302822038400

هل تمهد صفقة تبادل صاغها نتنياهو لإنهاء الحرب؟

منذ 59 دقيقة
عدد قتلى "جيش" الاحتلال ارتفع إلى 102 قتيل، منذ بداية التوغل البري في قطاع غزة

جيش الاحتلال: 392 ضابطا وجنديا ما زالوا يخضعون للعلاج

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيخططون لمرحلة ما بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

تصريحات واشنطن بحل الدولتين.. لعبة!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا نحتاج؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

أثر ارتفاع أسعار السلع على توقعات النمو

رعد التل |اليوم

حل الدولتين

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

في الأردن.. لنتحدث معا

سميح المعايطة |اليوم

الخارطة المستباحة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1706007058821098000

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (2 - 3)

ترجمات | منذ2 ساعة
فلسطينون يفرون من إرهاب العصابات الصهيونية أثناء نكبة العام 1948 - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (1 - 3)

ترجمات | منذ24 ساعة
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات |20 كانون الثاني 2024
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
 