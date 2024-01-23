الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في غزة

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حذر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، من أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة ما زالوا يواجهون مستويات كارثية لانعدام الأمن الغذائي.وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبير عطيفة، إن خطر المجاعة يتزايد كل يوم مع استمرار النزاع في الحد من تقديم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، لافتة إلى أن القطاع يشكل أكبر تجمع للناس في ظروف تشبه المجاعة.وأضافت، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه على مدى السرعة التي وصلنا بها إلى هذه النقطة أمر يثير المزيد من القلق، مشيرة إلى أن الأطفال الذين تم إجلاؤهم لتلقي العلاج على الجانب المصري من الحدود بدأوا يعانون من سوء التغذية ونقص الوزن والنحافة الشديدة.وأضافت: "إذا لم يكن لدينا المزيد من الهدنة الإنسانية، ووقف إطلاق النار، والمزيد من الوصول إلى الناس، فسنرى أناسا يتضورون جوعا ضمن حالة إنسانية صعبة للغاية".-- (بترا)