الثلاثاء 01 آب 2023
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الأمم المتحدة تدعو إلى وقف هجمات المسيرات الأوكرانية على موسكو

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الأمم المتحدة
دانت الأمم المتحدة هجوم المسيرات الأوكرانية التي استهدفت موسكو اليوم الثلاثاء، وأكدت رفضها للهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية لأي سبب كان.

وعلق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على هجوم المسيرات على موسكو، قائلا إن الأمم المتحدة تعارض الهجمات على البنية التحتية المدنية.اضافة اعلان

وأضاف: " "ليس لدينا معلومات مباشرة، ونؤكد رفضنا القاطع لأي هجمات تستهدف المنشآت المدنية، أينما وقعت".

وتابع: "حتى إن كانت هذه الأهداف مبان مدنية في موسكو، فإننا نعارض هذه الهجمات بشدة، وندعو كييف إلى وقفها". 

وأعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم أن ثلاث مسيرات أوكرانية حاولت مهاجمة أهداف في موسكو وضواحيها، وتم إسقاط اثنتين منها في سماء مقاطعة موسكو، فيما تم تعطيل الثالثة بوسائل الحرب الإلكترونية وأدى سقوطها إلى تضرر واجهة أحد أبنية مجمع "موسكو سيتي" في وسط المدينة، والذي كان تعرض لهجوم مشابه قبل يومين.

وأشار عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إلى أن اليوم وصلت مسيرة إلى نفس البرج في "موسكو سيتي" الذي تضرر خلال هجوم فجر الأحد. وأضاف أن أضرار اليوم اقتصرت على واجهة الطابق الـ21، والزجاج على مساحة 150 مترا مربعا، دون وقوع ضحايا.

في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق على هجمات نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، إن نظام كييف إرهابي ويحمل كل السمات المميزة لجماعة إجرامية دولية منظمة. وكالات 


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