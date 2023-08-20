الأحد 20 آب 2023
النسخة المطبوعة

الأمم المتحدة تدعو المانحين لمنع حدوث كارثة في اليمن

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
ناشدت الأمم المتحدة المانحين الدوليين إلى التحرك لسد الفجوة التمويلية في خطة الاستجابة الإنسانية باليمن للعام الحالي، لتفادي حدوث كارثة، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة لملايين السكان.اضافة اعلان
وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية باليمن،ديفيد غريسلي، في بيان اليوم الأحد، "بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي صادف 19 آب: "أدعو الدول المانحة إلى التحرك بشكل عاجل لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2023، والتي تعاني من فجوة كبيرة تصل إلى 70 في المئة، لمنع حدوث نتيجة كارثية".
وأضاف البيان أن وكالات الإغاثة تواجه أزمة تمويل حادة عرضت الاستجابة الإنسانية للخطر، فرغم بقاء 4 أشهر فقط على نهاية العام، إلا أن خطة الاستجابة الإنسانية ممولة بنسبة 30 في المئة، حيث لم يتم تلقي سوى 1.4 من إجمالي 4.3 مليار دولار المبلغ المطلوب لمواجهة الاحتياجات في اليمن.
--(بترا)
1692455377731835700

الاحتلال يشن حربا على التعليم الفلسطيني وخطة لهدم 53 مدرسة بالضفة منذ24 ساعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

مقتل مستوطنين بإطلاق نار في حوارة شمال الضفة منذ24 ساعة

أمريكا والصين

عقب قمة كامب ديفيد الثلاثية.. بكين تحذر من منافسة جيوسياسية ببحر الصين 19 آب 2023

اوكرانيا وحلف الناتو

عودة الأمل لأوكرانيا بالحصول على "إف- 16".. وروسيا تتوعد 19 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1692544849113628600

تصعيد عسكري "بحوارة" ودعوات عنصرية للمستوطنين "بمحوها"

منذ 17 دقيقة
1692546072653703800

الجيش السوداني يعلن شن هجوم مدفعي كثيف على "الدعم السريع"

منذ 18 دقيقة
روسيا تزيد إنتاجها العسكري

المفاوضات بين موسكو وكييف.. خدعة تكتيكية أم إرهاق غربي؟

منذ 18 دقيقة
Untitled-1 copy

معلمو اليمن: شهر على الإضراب.. والحلول في "مصيدة" المفاوضات

منذ 19 دقيقة
روسيا تزيد إنتاجها العسكري

روسيا: 5 إصابات باستهداف مسيرة مدينة كورسك

منذ2 ساعة
ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في هاواي إلى 114

ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في هاواي إلى 114

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

ماذا بعد ذلك؟

جهاد المنسي |اليوم

الحماية الاجتماعية: حجر الزاوية للإصلاح الاقتصادي المنشود

أحمد عوض |اليوم

القول الفصل

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هي الدولة العربية الأقوى؟

سميح المعايطة |اليوم

نحو نخب جديدة قيد التصنيع

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1692521310812512900

‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

ترجمات |منذ 58 دقيقة
1692521310742512500

السلطويون يمضون قدما

ترجمات |منذ 59 دقيقة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

إقالة محافظي "السلطة": مقدمة للتغيير أم لعبة داخلية؟‏

ترجمات |منذ 59 دقيقة
1692438512131032000

الحقيقة القاسية: هجوم المحاولة الأخيرة الأوكراني ‏يفشل

ترجمات |19 آب 2023
1692438512161032200

القوة الإيرانية الناعمة في كردستان العراق

ترجمات |19 آب 2023
1692285134619555900

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-2)

ترجمات |18 آب 2023
 