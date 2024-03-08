الأمم المتحدة تدين خطة إسرائيل لبناء مستوطنات بالضفة الغربية

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أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الخميس، خطة إسرائيل لبناء أكثر من 3400 وحدة سكنية في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة.وأضاف وينسلاند، في بيان، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ما زال محركا للصراع في الضفة الغربية المحتلة بما يزيد ترسيخ الاحتلال، ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.وجدد المسؤول الأممي التأكيد على أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.وحث السلطات الإسرائيلية على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.