الأمم المتحدة: تفاقم الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين بسبب القيود الإسرائيلية

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حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين المحتلة من أن الاحتياجات الإنسانية تتفاقم بسبب القيود المفروضة على تحركات الفلسطينيين داخل الضفة الغربية.وذكرت الأمم المتحدة، في بيان صحفي، أن هذه القيود "تقوض إمكانية حصولهم على سبل العيش والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم".وحدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 645 عائقًا أمام الحركة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8 بالمئة عن المسح الأخير الذي أجري في عام 2020.وقال المكتب في بيان، إن جميع العوائق التي تم رسمها تقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس على الخط الأخضر" مشيراً إلى انه "وبموجب القانون الدولي، فإن السلطات الإسرائيلية ملزمة بتسهيل حرية تنقل الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا يُعترف إلا ببعض الاستثناءات المتعلقة بالأمن".-- (بترا)