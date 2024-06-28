 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمم المتحدة: عملية نزوح جديدة في مدينة غزة

عملية النزوح في مدينة غزة
عملية النزوح في مدينة غزة

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن وقوع حالات نزوح جديدة من المناطق الواقعة شرق مدينة غزة.


وذكر المكتب في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أمر السكان الذين يعيشون في 28 مجمعا سكنيا في المناطق الواقعة شرق مدينة غزة بالإخلاء الفوري، حيث نزح ما لا يقل عن 60 ألف شخص من هذه المنطقة، التي تمتد على مساحة سبعة كيلومتر مربع.اضافة اعلان
وأشار المكتب "لقد أدت عملية عسكرية في منطقة المواصي إلى وصول عشرات الضحايا إلى مستشفى ميداني قريب ونزوح ما لا يقل عن 5 آلاف شخص، فيما لا تزال القيود المفروضة من قبل الاحتلال على الوصول، إلى جانب انعدام الأمن والأعمال العدائية المستمرة، تعيق بشكل كبير تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية الأساسية في جميع أنحاء غزة".--(بترا)

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